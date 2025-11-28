В Нижнетагильском театре кукол состоялась премьера спектакля о разумном отношении к деньгам, созданного на благотворительные средства ЕВРАЗа

Благодаря победе в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» Нижнетагильский театр кукол создал новый спектакль «Иван Рублёв и Копейкино царство». Новая постановка направлена на формирование финансовой культуры у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Финансовая поддержка в размере 460 тысяч рублей помогла театру воплотить новый художественный замысел в жизнь – от разработки концепции до изготовления кукол, декораций и написания оригинальной музыки.

«Сценарий спектакля основан на мотивах русских народных сказок и адаптирован под возрастную восприимчивость, где сложные экономические понятия превращаются в увлекательное театральное действие. В доступной игровой форме через знакомые визуальные образы дети узнают, что такое деньги, как они зарабатываются, почему важны труд и профессия, как рационально распоряжаться тем, что заработано», — говорится в сообщении.

Первыми зрителями благотворительного предпремьерного показа стали 150 детей из Нижнетагильской школы-интерната, Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района и других социальных учреждений города.

Как сообщает пресс-служба компании, за последние восемь лет благодаря грантовому конкурсу в Нижнетагильском театре кукол были созданы театральное пространство «Дом доброй сказки», несколько спектаклей для самых маленьких зрителей, приобретено оборудование для уличных мероприятий и гастролей, установлен арт-объект «Театральный лисёнок».