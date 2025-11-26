В Нижнем Тагиле планируют увеличить социальную составляющую бюджета почти на 700 млн рублей

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов на публичных слушаниях в здании общественно-политического центра представил проект бюджета города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в проекте бюджета Нижнего Тагила на следующий год планируются доходы на уровне 25 млрд 277 млн рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления составят 9 млрд 808 млн рублей, межбюджетные трансферты — 15 млрд 469 млн рублей. По сравнению с первоначальным вариантом бюджета на 2025 год доходы и расходы уменьшатся: ожидается снижение налоговых и неналоговых доходов на 355 и 233 млн рублей соответственно, также уменьшится сумма межбюджетных трансфертов. Расходы муниципалитета в следующем году определены на уровне 25 млрд 855 млн рублей. При этом социальная составляющая должна вырасти.

«На развитие социальной сферы в 2026 году в целом предусмотрено 17 млрд 663 млн рублей, что на 698 млн рублей больше плановых цифр этого года. В том числе расходы на образование вырастут на 428 млн рублей, на отрасль культуры — на 98 млн рублей, на физкультуру и спорт — на 54 млн рублей», — отметил Алексей Бурдилов.

Ключевыми направлениями бюджетной политики в следующем году останутся достижение национальных целей развития, повышение заработной платы работников бюджетной сферы, гарантированное выполнение установленных социальных обязательств, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города.

При распределении средств на развитие и содержание городской инфраструктуры на жилищно-коммунальную сферу будет выделен 1 млрд 592 млн рублей, на развитие городской инфраструктуры — 1 млрд 163 млн рублей, на транспорт — 673 млн рублей.

В рамках бюджета развития в Нижнем Тагиле будет осуществляться строительство новой школы на 1200 мест, двух детских садов на 170 и 270 мест, спортивно-оздоровительного комплекса и крытого катка на Вые. Также в городе продолжатся мероприятия по повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры: строительство новой станции водоподготовки, реализация концессии в отношении объектов теплоснабжения, реконструкция коллектора в парке «Народный».

Участники публичных слушаний большинством голосов одобрили проект бюджета города на 2026 год. Позже он будет рассмотрен на очередном заседании городской думы.

«При проектировании бюджета 2026 года мы снизили дефицит между доходной и расходной частью до 578 млн рублей. Будем задействовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы его сократить. Как и в текущем году, Нижний Тагил продолжит участвовать в реализации национальных проектов на своей территории. Среди них: “Инфраструктура для жизни”, “Молодёжь и дети”, “Экологическое благополучие”, — прокомментировал проект бюджета глава города Владислав Пинаев.