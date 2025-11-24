В Свердловской и Челябинской областях задержали банду цыган, которые насильно отправляли людей на СВО и получали за них выплаты (ВИДЕО)

На Урале задержали группу цыган, подозреваемых в махинациях с выплатами участникам специальной военной операции. Видео задержания подозреваемых сотрудниками ФСБ и МВД сегодня, 24 ноября, опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Банда действовала в Челябинской и Свердловской областях.

«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат, в том числе тех, которые положены родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего», — сообщает Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). Семь фигурантов заключены под стражу.

«В группу также входили женщины, которые заключали фиктивные браки для получения положенных по закону компенсаций в случае ранений или гибели», — отметили в МВД.

По адресам их проживания проведены обыски. Изъяты три автомобиля, около 60 сотовых телефонов, банковские и SIM-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается.

Напомним, летом этого года стало известно, что цыгане похитили жителя Нижнего Тагила, держали в рабстве, чтобы женить его на «своей», а потом отправить на СВО ради выплат.