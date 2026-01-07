В Нижнем Тагиле пропали двое подростков

В Нижнем Тагиле разыскивают двоих подростков. 12-летний Егор Ярославцев и 13-летний Тимофей Щанов исчезли 6 января, и с тех пор их местонахождение неизвестно, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Тимофей Щанов имеет рост около 160 сантиметров, нормальное телосложение, рыжие волосы и серые глаза. В день исчезновения он был одет в серо-зелёную куртку, чёрные штаны, ботинки и шапку. Егор Ярославцев ростом около 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. В день исчезновения на нём были чёрная куртка с жёлтыми вставками, чёрные штаны, ботинки и шапка.

Если вы знаете о местонахождении подростков, просьба позвонить по телефону: 89920160339 (Тамара).

P.S. НАЙДЕНЫ, ЖИВЫ!