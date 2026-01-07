Петербургские дома Демидовых

Дом № 54/3 на Невском начал строиться в 40-х годах XVIII столетия. Его первым владельцем был архитектор Главной полицмейстерской канцелярии Пьетро Антонио Трезини. Вскоре участок и дом купил граф Иван Иванович Шувалов, и в 1750–1751 годах здание было расширено и надстроено. Впоследствии оно вошло в единый комплекс дворца Шувалова, который расположился между Невским проспектом, Итальянской, Садовой и Малой Садовой улицами. До переезда в 1755 году во дворец на Итальянской улице Шувалов жил именно в этом доме.
В 1825 году Николай Никитич Демидов купил этот дом у племянницы графа Варвары Головиной. После смерти Николая Никитича дом по завещанию отошёл его младшему сыну — Анатолию. Тот достроил дом флигелем на Малой Садовой улице и открыл в здании гостиницу. Причём номера в ней сдавались только приезжим артистам. Управляла гостиницей подруга архитектора Монферрана Огюстина Шатильон, и, по словам Ивана Сергеевича Тургенева, «скоро превратила гостиницу в рассадник богемы». Сам писатель часто бывал в «нумерах» гостиницы, встречаясь здесь со своей возлюбленной, оперной певицей Полиной Виардо. В 1878 году дом купил крупный питерский предприниматель Авраамий Михайлович Ушаков. По его заказу в 1882–1883 годах здание надстроили ещё одним этажом, и в таком виде оно дошло до наших дней.
Ушаков превратил здание в доходный дом, но сохранил его богемный флёр: здесь находились элитные фотомастерские и книжные магазины, торговали импортными музыкальными инструментами, а вышедшие в тираж театральные и оперные дивы арендовали здесь помещения под свои классы (в те годы у петербургской знати было модно брать уроки вокала или театрального мастерства у известных актёров и актрис). Впрочем, были в доме Ушакова и тайные меблированные комнаты для встреч представителей питерской элиты с театральными актрисами.
Дом № 43 на Большой Морской улице был куплен Павлом Николаевичем Демидовым у генерал-майора Антона Антоновича Эссена. Для перестройки и внутренней реконструкции здания был приглашён известный и модный в те времена архитектор Огюст Монферран, который не только перестроил этот дом, но и уступил Демидову соседний дом № 45, купленный недавно им самим у того же Эссена. Монферран был близок к семье Демидовых; его родители были комиссионерами ещё у Николая Никитича, сам архитектор был на свадьбе Павла Николаевича и Авроры Шернваль свидетелем.
Внутри дома особенно выделялся Парадный зал, занимавший большую часть второго этажа. Он был отделан малахитом, привезённым с Меднорудянского месторождения в Нижнем Тагиле. Ажурные ворота, лестничные марши и решётки перил также были изготовлены на тагильских заводах.
В отделке фасадов дома применены крупные русты на уровне первого этажа, выполненные в штукатурке и имитирующие тяжёлые квадры каменной кладки дворцов итальянской аристократии эпохи Возрождения. Снаружи дом выглядел очень нарядно и величественно.
О доме № 45, который Монферран уступил Павлу Демидову по очень низкой цене, до сих пор ходит легенда о том, что якобы Монферран присвоил малахит, присланный Демидовыми для отделки Исаакиевского собора, и пустил его на украшение своего дома, а для Исаакия выписал с байкальских рудников дешёвый малахит более низкого качества. Павел Николаевич узнал о подлоге и вызвал архитектора на разговор, вскоре после которого дом № 45 и был продан ему «по схожей цене». После смерти Павла Демидова особняк стал официальной резиденцией его вдовы Авроры Карловны Шернваль-Демидовой. Художник Карл Брюллов, не раз бывавший в этом доме, как-то заметил: «Изящная дама в изящных интерьерах — почти апофеоз Гармонии!»
В 1910 году особняк был выкуплен королём Италии, и в его стенах разместилось итальянское посольство. В 1925 году всё малахитовое убранство интерьеров дома сняли и вывезли в Италию.
В 1772 году Прокофий Акинфиевич Демидов основал в Москве одно из старейших в России, да и в Европе, коммерческих училищ. В училище принимали мальчиков из купеческих семей, которые после восьми лет обучения получали вместе с аттестатом почётное гражданство. На устройство и содержание училища Прокофий пожертвовал из своих капиталов 205 тысяч серебром и до конца дней своих «не оставлял без участия» это учебное заведение. Императрица Екатерина II как-то раз предложила Прокофию перенести училище в Петербург, однако тот отказался, мотивируя отказ весьма оригинально: «А буде оное в Санкт-Петербурге, так ты же, матушка, проехать не сможешь от просителей разных, что толкаться будут, как у моего дома на Мойке».
Найти «демидовский дом на Мойке» несложно. Современный адрес этого строения — переулок Гривцова, дом 1/ набережная р. Мойки, дом 64. Здание выглядит довольно невзрачно, и у гостей города даже возникает сомнение, что оно построено Демидовыми: слишком скромно выглядит дом на фоне рассказов о несметных богатствах этой фамилии.
Однако даже не все питерцы знают, что этот дом имеет и другое лицо. Чтобы увидеть его, надо пройти довольно запутанной, почти что тайной тропой.
«Внутренний мир» этого дома выглядит совсем иначе. Попавшие сюда оказываются внутри роскошной некогда усадьбы, окружённой реликтовым яблоневым садом. Удивительно, но яблони, которым уже более ста лет, по-прежнему плодоносят и радуют нынешних обитателей дома своим урожаем.
Сама усадьба была построена в 1757–1759 годах Прокофием, Григорием и Никитой Демидовыми по проекту архитекторов Саввы Чевакинского и Александра Кокоринова и достраивалась в 1810 году. Что касается внутренних перестроек, то их было три – в 1870, 1873 и 1886 годах. Демидовы владели этой усадьбой до 1870 года. Жили здесь преимущественно потомки Григория Демидова. Исследователи отмечают, что усадьба имеет ряд уникальных объектов: яблоневый сад, который был посажен Григорием и Прокофием Демидовыми; чугунные лестницу и балкон, изготовленные, судя по маркировке разных частей, на Нижнетагильском, Невьянском и Ревдинском заводах; и чугунные маскароны, изображающие членов семьи Демидовых по акинфиевской ветви.
Здание имело ещё одну достопримечательность: здесь в XIX веке был открыт первый в России кегельбан, который пользовался популярностью у любителей такого рода развлечений.
В советское время в здании долгое время находилось конструкторское бюро «п/я 619» (позже ЦКБ «Айсберг») проектировавшее все советские и российские атомные ледоколы. Затем «Айсберг» сменило предприятие «ЭРА», но в 2024 году оно покинуло бывшие демидовские владения.
