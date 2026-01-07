Петербургские дома Демидовых

Дом № 54/3 на Невском начал строиться в 40-х годах XVIII столетия. Его первым владельцем был архитектор Главной полицмейстерской канцелярии Пьетро Антонио Трезини. Вскоре участок и дом купил граф Иван Иванович Шувалов, и в 1750–1751 годах здание было расширено и надстроено. Впоследствии оно вошло в единый комплекс дворца Шувалова, который расположился между Невским проспектом, Итальянской, Садовой и Малой Садовой улицами. До переезда в 1755 году во дворец на Итальянской улице Шувалов жил именно в этом доме.

Вид Невского проспекта у Садовой улицы (неизв. худ., 1820-е гг. / общ. достояние)

В 1825 году Николай Никитич Демидов купил этот дом у племянницы графа Варвары Головиной. После смерти Николая Никитича дом по завещанию отошёл его младшему сыну — Анатолию. Тот достроил дом флигелем на Малой Садовой улице и открыл в здании гостиницу. Причём номера в ней сдавались только приезжим артистам. Управляла гостиницей подруга архитектора Монферрана Огюстина Шатильон, и, по словам Ивана Сергеевича Тургенева, «скоро превратила гостиницу в рассадник богемы». Сам писатель часто бывал в «нумерах» гостиницы, встречаясь здесь со своей возлюбленной, оперной певицей Полиной Виардо. В 1878 году дом купил крупный питерский предприниматель Авраамий Михайлович Ушаков. По его заказу в 1882–1883 годах здание надстроили ещё одним этажом, и в таком виде оно дошло до наших дней.

Дом Ушакова, бывшая «Демидовская гостиница» (фото Булла К. К., 1910 г. / общ. достояние)

Ушаков превратил здание в доходный дом, но сохранил его богемный флёр: здесь находились элитные фотомастерские и книжные магазины, торговали импортными музыкальными инструментами, а вышедшие в тираж театральные и оперные дивы арендовали здесь помещения под свои классы (в те годы у петербургской знати было модно брать уроки вокала или театрального мастерства у известных актёров и актрис). Впрочем, были в доме Ушакова и тайные меблированные комнаты для встреч представителей питерской элиты с театральными актрисами.

Дом № 43 на Большой Морской улице был куплен Павлом Николаевичем Демидовым у генерал-майора Антона Антоновича Эссена. Для перестройки и внутренней реконструкции здания был приглашён известный и модный в те времена архитектор Огюст Монферран, который не только перестроил этот дом, но и уступил Демидову соседний дом № 45, купленный недавно им самим у того же Эссена. Монферран был близок к семье Демидовых; его родители были комиссионерами ещё у Николая Никитича, сам архитектор был на свадьбе Павла Николаевича и Авроры Шернваль свидетелем.

Дом № 43 на Большой Морской улице (фото неизв. автора, 2014 г. / фрагмент ориг. изображения)

Внутри дома особенно выделялся Парадный зал, занимавший большую часть второго этажа. Он был отделан малахитом, привезённым с Меднорудянского месторождения в Нижнем Тагиле. Ажурные ворота, лестничные марши и решётки перил также были изготовлены на тагильских заводах.

Парадный зал дома № 43 на Большой Морской улице (фото неизв. автора, 50-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

В отделке фасадов дома применены крупные русты на уровне первого этажа, выполненные в штукатурке и имитирующие тяжёлые квадры каменной кладки дворцов итальянской аристократии эпохи Возрождения. Снаружи дом выглядел очень нарядно и величественно.

Дом № 43 на Большой Морской улице (фото неизв. автора, 50-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

О доме № 45, который Монферран уступил Павлу Демидову по очень низкой цене, до сих пор ходит легенда о том, что якобы Монферран присвоил малахит, присланный Демидовыми для отделки Исаакиевского собора, и пустил его на украшение своего дома, а для Исаакия выписал с байкальских рудников дешёвый малахит более низкого качества. Павел Николаевич узнал о подлоге и вызвал архитектора на разговор, вскоре после которого дом № 45 и был продан ему «по схожей цене». После смерти Павла Демидова особняк стал официальной резиденцией его вдовы Авроры Карловны Шернваль-Демидовой. Художник Карл Брюллов, не раз бывавший в этом доме, как-то заметил: «Изящная дама в изящных интерьерах — почти апофеоз Гармонии!»

В 1910 году особняк был выкуплен королём Италии, и в его стенах разместилось итальянское посольство. В 1925 году всё малахитовое убранство интерьеров дома сняли и вывезли в Италию.

В 1772 году Прокофий Акинфиевич Демидов основал в Москве одно из старейших в России, да и в Европе, коммерческих училищ. В училище принимали мальчиков из купеческих семей, которые после восьми лет обучения получали вместе с аттестатом почётное гражданство. На устройство и содержание училища Прокофий пожертвовал из своих капиталов 205 тысяч серебром и до конца дней своих «не оставлял без участия» это учебное заведение. Императрица Екатерина II как-то раз предложила Прокофию перенести училище в Петербург, однако тот отказался, мотивируя отказ весьма оригинально: «А буде оное в Санкт-Петербурге, так ты же, матушка, проехать не сможешь от просителей разных, что толкаться будут, как у моего дома на Мойке».

Найти «демидовский дом на Мойке» несложно. Современный адрес этого строения — переулок Гривцова, дом 1/ набережная р. Мойки, дом 64. Здание выглядит довольно невзрачно, и у гостей города даже возникает сомнение, что оно построено Демидовыми: слишком скромно выглядит дом на фоне рассказов о несметных богатствах этой фамилии.

Дом Демидовых пер. Гривцова, д. 1/ наб. р. Мойки, д. 64 (фото: Кубеш К. К., 1900 - 1915 гг. / общ. достояние)

Однако даже не все питерцы знают, что этот дом имеет и другое лицо. Чтобы увидеть его, надо пройти довольно запутанной, почти что тайной тропой.

«Тайная тропа» ведущая в дом Демидова на Мойке (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

«Внутренний мир» этого дома выглядит совсем иначе. Попавшие сюда оказываются внутри роскошной некогда усадьбы, окружённой реликтовым яблоневым садом. Удивительно, но яблони, которым уже более ста лет, по-прежнему плодоносят и радуют нынешних обитателей дома своим урожаем.

Сама усадьба была построена в 1757–1759 годах Прокофием, Григорием и Никитой Демидовыми по проекту архитекторов Саввы Чевакинского и Александра Кокоринова и достраивалась в 1810 году. Что касается внутренних перестроек, то их было три – в 1870, 1873 и 1886 годах. Демидовы владели этой усадьбой до 1870 года. Жили здесь преимущественно потомки Григория Демидова. Исследователи отмечают, что усадьба имеет ряд уникальных объектов: яблоневый сад, который был посажен Григорием и Прокофием Демидовыми; чугунные лестницу и балкон, изготовленные, судя по маркировке разных частей, на Нижнетагильском, Невьянском и Ревдинском заводах; и чугунные маскароны, изображающие членов семьи Демидовых по акинфиевской ветви.

Демидова на Мойке (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

Здание имело ещё одну достопримечательность: здесь в XIX веке был открыт первый в России кегельбан, который пользовался популярностью у любителей такого рода развлечений.

В советское время в здании долгое время находилось конструкторское бюро «п/я 619» (позже ЦКБ «Айсберг») проектировавшее все советские и российские атомные ледоколы. Затем «Айсберг» сменило предприятие «ЭРА», но в 2024 году оно покинуло бывшие демидовские владения.

Дом Демидова на Мойке (фото А. Карапетян / фрагмент ориг. изображения)

