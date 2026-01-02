Увеселительные заведения Нижнего Тагила. Часть 3

Ещё в начале 60-х Совмин РСФСР выпустил постановление, разрешающее расширение торговли винно-водочной продукцией за счёт развития сети специализированных магазинов и кафетериев. Так же торговлю вином разрешили не только в кафе и ресторанах, но и в столовых. Исключения составляли диетические столовые, столовые учебных заведений, столовые IV категории (рабочие столовые на заводах) и столовые ОРСов (отделов рабочего снабжения). Единственным условием для этого было оборудование отдельной торговой зоны — буфета или кафетерия. Другое постановление, дающее дополнительные возможности торговли спиртным, вышло в марте 1978 года, когда республиканские Совмины получили более широкие права и полномочия.

Чтобы увеличить прибыли от реализации креплёных вин, было разрешено их производство не по единому государственному стандарту (ГОСТ), а по отраслевым стандартам (ОСТ) и техническим условиям (ТУ). Качество такого вина было ещё ниже. Недаром в народе за такими винами закрепилось не одно презрительно-насмешливое прозвище — «бормотуха», «шмурдяк», «гнилушка», «бырло», «чернила» (последнее пришло из Латвии, где употребление не марочных креплёных вин порицалось на официальном уровне). Всё это происходило на фоне официально объявленного государством курса на борьбу с пьянством.

Первая послевоенная антиалкогольная кампания началась в 1958 году, когда потери производства от прогулов по причине пьянства и распития спиртных напитков на рабочем месте приняли катастрофический размах. Тогда были закрыты все питейные заведения при вокзалах, аэропортах, морских и речных станциях, близ детских садов и школ, а также под запрет попала водка крепостью свыше 40 градусов. Следующая волна борьбы с пьянством поднялась в СССР в 1972 году, когда 16 мая было опубликовано постановление № 361 «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». Предполагалось сократить производство крепких алкогольных напитков, но взамен расширить производство виноградного вина и пива; были повышены цены на спиртное и созданы лечебно-трудовые профилактории, куда пьяниц отправляли принудительно. В то же время, в предприятиях общественного питания I, II и III категорий была разрешена продажа сухих и креплёных на розлив в дневное время, с 11 до 16 часов, практически без наценки. Справедливости ради, надо сказать, что далеко не все кафетерии, рестораны, кафе или столовые воспользовались разрешением торговать вином в дневное время. Многое зависело от позиции директоров, заведующих или даже трудового коллектива. В Нижнем Тагиле также было немало предприятий общепита, где руководство предпочитало делать план без помощи торговли вином. Например, до начала 90-х никогда не торговали вином в кафетериях магазинов «Восток» (ул. Октябрьской Революции, 1), № 6 (ул. Фрунзе, 42), кафетерии «Фонтанчик» (ул. Окунева, 1а), столовой «Русские щи» (ул. Окунева, 1), столовой по улице Черных, 15, и ряде других.

Кафетерий магазина «Восток» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

Продолжая обзор злачных мест и питейных заведений Нижнего Тагила, перенесёмся на пересечение улиц Островского и Ломоносова, где в доме № 6 находилось кафе «У тополя», открывшееся в 1976 году. Название своё кафе получило в честь дерева, которое росло рядом. Почему строители его не спилили, в наши дни уже никто не помнит. Ходили слухи, что в знак благодарности: строители отдыхали под этим тополем в знойные летние дни, а вечерами, после рабочей смены, любили посидеть под его развесистой кроной за бутылкой-другой чего покрепче. Вполне возможно, причина была иная. Тополь мешал обзору проезжей части и, по всем правилам, его должны были убрать ещё при прокладке дороги, но почему-то не убрали. Так или иначе, но старый тополь дал название новому кафе, которое вскоре было облюбовано молодёжью. В 1978 году здесь заработала дискотека — тогда ещё малоизвестный, но стремительно набиравший популярность вид досуга молодёжи. Правда, почти сразу начались и проблемы: дискотеки проходили в будние дни (выходные, как правило, были заняты спецобслуживанием — свадьбы, юбилеи и др.) и привлекали молодёжь не только с близлежащих улиц или Выи, но и с Тагилстроя и даже с Вагонки, что нередко приводило к потасовкам между «местными» и «приезжими». В конце концов, дискотеку прикрыли, а само кафе вскоре получило в народе прозвище «Утопленник».

Кафе «У тополя» (фото А. Горького / фрагмент ориг. изображения)

Надо отметить, что это заведение всегда славилось очень хорошей кухней и широким выбором блюд. Даже в годы перестройки и в «лихие 90-е» кафе старалось держать марку и неизменно брало призы на всевозможных городских смотрах-конкурсах кулинарного искусства. В 2013 году легендарный тополь выкорчевали при проведении ремонта проезжей части. А спустя ещё два года закрылось и само кафе.

По пути от Маральского моста на Выю находилась ещё одна легенда тагильского общепита — «Коктейль-бар» (ул. Фрунзе, д. 26). Появился он так же во второй половине 70-х, однако доброй славы не снискал и вошёл в историю города не только, как самое «невезучее» предприятие общественного питания, но и как один из самых неудачных объектов розничной торговли. Виной тому было крайне неудачное расположение здания: ни автобусной остановки, ни остановки трамвая вблизи бара не было; не было даже места стоянки такси.

«Коктейль-бар» (фото неизв. автора, 1970-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1800;image) «Коктейль-бар» (фото неизв. автора, 1970-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Vid-na-novye-mnogojetazhnye-zhilye-doma-na-ulice-Frunze.-1979-g.-Arhiv-Gorn-Ural..jpg)

Низкая посещаемость и, мягко говоря, скромный выбор коктейлей привели к тому, что заведение закрылось. В 1990-е годы в этом здании работал ресторан «Маэстро». Позднее здесь размещался магазин сети «Магнит», сейчас там находится лазертаг «Арсенал».

Самым популярным увеселительным заведением на Вые было кафе «Горняк», расположенное на первом этаже жилого дома № 38 по улице Фрунзе. С 11:00 до 17:00 оно работало в режиме обычной столовой, а как кафе начинало функционировать с 19:00 до 21:00. Несмотря на большую площадь и трёхметровые потолки, внутри кафе казалось тесным из-за обилия столиков. Улица Фрунзе была, по сути, осью «выйской вселенной», и поэтому кафе не могло пожаловаться на нехватку посетителей. Кафе «Горняк» являлось одним из старейших в Нижнем Тагиле, однако своей кухней мало чем отличалась от столовой. Сельдь с отварным картофелем — 29 копеек, сельдь с зелёным луком — 26 копеек, сайра с огурцом — 35 копеек, борщ с говядиной — 26 копеек, котлета «Полтавская» — 52 копейки. Впрочем, здесь встречались и такие исчезающие виды закусок, как бутерброды с красной и чёрной икрой. Примечателен «Горняк» был ещё и тем, что первое время в папке с меню находились два или три листа с пояснениями, что представляет собой то или иное блюдо. Например, «Бифштекс по-гамбургски — бифштекс с яйцом» или «Котлеты де-воляй — котлеты из отбивного куриного мяса». На фоне простых блюд выглядело это довольно забавно. Тем не менее, заведение процветало. А погубили кафе бесконечные жалобы жильцов дома № 38 и техническое состояние здания.

Конкурент у «Горняка» появился в 1967 году, когда строители ОКСа ВМЗ (Высокогорского механического завода) сдали приёмной комиссии горисполкома рабочий клуб на 600 мест, возведённый на месте снесённых развалин Выйско-Никольской церкви.

Рабочий клуб Высокогорского механического завода (фото неизв. автора, 1967 г. / фрагмент ориг. изображения)

Уже зимой следующего 1968 года клуб был тарифицирован и переименован в Выйский дворец культуры, а в апреле получил название «Юбилейный». На втором этаже здания открылся ресторан. Данный факт нынче почему-то совершенно забыт и напоминает о нём, наверное, только повесть Бориса Путилова «Детство на Пароходной улице». Надо отметить, что первое время ресторан славился хорошей и недорогой кухней и винной картой. Кроме традиционных для тагильских кафе и ресторанов водки, шампанского, сухого «Ркацители» и креплёного вермута, здесь имелись в наличии трёх- и пятизвёздочные коньяки, ликёры «Кофейный», «Шартрез», «Мятный», «Уральский напиток», сладкие настойки «Рябиновая на коньяке», «Боровинка» (кстати, разработанная в Нижнем Тагиле) и даже бренди «Солнечный берег».

Явная нехватка кафе и ресторанов в Выйском жилом районе была скомпенсирована после того, как в доме № 37 по улице Фрунзе открылся ресторан «Каменный Пояс». Заведение было удобно расположено (центр Выи, рядом трамвайная и автобусная остановки и стоянка такси), имело дорогую, но хорошую кухню, но с наличием спиртного здесь случались перебои. Днём в ресторане можно было сытно пообедать на рубль, а вечером неплохо посидеть на десятку. Желающие могли потанцевать под сборный ВИА или дискотеку. Но особой любовью у населения Выи ресторан не пользовался, и там всегда были свободные места. У местной молодёжи ресторан получил прозвище «Каменный по пояс». После перестройки ресторан был закрыт, но сохранил свою кухню, превратившись в маленькую уютную столовую в том же доме.

(окончание следует)

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»