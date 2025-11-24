Чиновника пригорода Нижнего Тагила оштрафовали на 5 тысяч рублей за медлительность

Прокуратура Пригородного района проверила соблюдение требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации муниципального округа Горноуральский.

Установлено, что местный житель 26 августа 2025 года обратился с письменным заявлением в администрацию муниципального округа Горноуральский, которое было зарегистрировано 28 августа 2025 года. Рассмотрение данного обращения было поручено начальнику отдела правового обеспечения администрации муниципалитета.

«В нарушение чч. 1, 2 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ответ на обращение местному жителю направлен за пределами установленного 30-дневного срока рассмотрения обращений, а именно 30 сентября 2025 года», — отметили в прокуратуре Свердловской области.

По данному факту прокуратура главе муниципального округа внесла представление, по результатам рассмотрения которого начальнику отдела правового обеспечения администрации округа указано на недопустимость нарушения закона в данной сфере.

Кроме того, прокуратура возбудила в отношении указанного должностного лица дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по результатам рассмотрения которого начальник отдела правового обеспечения оштрафован на 5 тысяч рублей.