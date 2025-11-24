Свердловский областной суд поставил точку в деле бывших сотрудников полиции из Нижнего Тагила Руслана Белоконного и Павла Долганова

В минувшую пятницу, 21 ноября, Свердловский областной суд вынес приговор двум бывшим тагильским полицейским Руслану Белоконному и Павлу Долганову, обвиняемым в превышении должностных полномочий.

Напомним, в 2020 году сотрудники МВД Руслан Белоконный и трое его коллег — Павел Долганов, Михаил Фельбуш и Илья Яшин — стали фигурантами дела о превышении должностных полномочий и фальсификации улик. Тогда в баре на Вагонке был задержан тренер хоккейной школы «Спутник» Алексей Атанасов с признаками наркотического опьянения. Чтобы избежать административного наказания, знакомый Атанасова, Долганов, переоделся в гражданскую одежду и сдал анализ за него, однако факт подмены вскоре выяснился. В том же году было возбуждено уголовное дело, и все четверо были уволены из МВД.

Осенью 2023 года Руслан Белоконный получил наказание в виде двух лет исправительных работ за превышение полномочий, обвинение же в фальсификации документов было снято. Также исправительные работы получил и Павел Долганов, остальные были оправданы.

Белоконный настаивал на своей невиновности и решил обжаловать приговор. В январе 2024 года Свердловский областной суд отменил приговор в отношении всех участников уголовного дела и отправил дело на новое рассмотрение. В апреле этого года Руслан Белоконный был взят под стражу в зале Свердловского областного суда.

В результате повторного рассмотрения Тагилстроевский районный суд счёл, что Белоконный и Долганов, действуя группой лиц, превысили должностные полномочия и подменили личность своего знакомого Алексея Атанасова при прохождении медицинского освидетельствования. Руслану Белоконному в соответствии с ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) назначили наказание в виде принудительных работ на 1 год и 10 месяцев с удержанием 10% от заработка в доход государства, Павел Долганов получил 1 год и 11 месяцев принудительных работ, а также удержание 10% от заработка в доход государства.

Несмотря на обвинительное заключение суда, осуждённые свою вину так и не признали.

Осуждённые и их адвокаты подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Также на приговор поступило апелляционное представление прокурора.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор без изменений по существу, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда.