В Нижнем Тагиле полицейский сдал мочу на наркотики за детского тренера, чтобы «отмазать» его

В Нижнем Тагиле Следственный комитет расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками отдела полиции № 20. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 21 апреля 2020 года в кафе «Бар 44» на улице Энтузиастов сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину с признаками наркотического опьянения.

Задержанный оказался детским тренером по хоккею спортшколы «Спутник». В этот же вечер молодого человека отправили на освидетельствование в психиатрическую больницу № 7. По словам собеседника редакции, позже сотрудники полиции, которые были знакомы с задержанным, решили помочь приятелю избежать наказания.

«Они распечатали лист с персональными данными задержанного без фотографии, заверив его печатью дежурной части и подписью. Затем один из полицейских переоделся в гражданскую одежду и отправился в психиатрическую больницу, где предъявил протокол о направлении на медицинское освидетельствование вместе с распечаткой из базы данных. Медикам сказал, что отсутствует паспорт. После этого он сдал за тренера мочу. Анализ показал отсутствие наркотических веществ в организме», — объяснил нам источник.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев воздержались.