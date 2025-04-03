Бывшего опера из Нижнего Тагила Руслана Белоконного арестовали в зале суда

Бывший сотрудник полиции Нижнего Тагила Руслан Белоконный, который обвиняется в превышении должностных полномочий, сегодня, 3 апреля, был взят под стражу в зале Свердловского областного суда.

Напомним, весной 2020 года сотрудники МВД Павел Долганов, Михаил Фельбуш, Илья Яшин и Руслан Белоконный стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. По версии следствия, в апреле того года в одном из баров Нижнего Тагила на Вагонке был задержан детский тренер по хоккею спортшколы «Спутник» Алексей Атанасов с признаками наркотического опьянения. Знакомый Атанасова, старший оперативный дежурный ОП № 17 Долганов, решил помочь другу, переоделся в гражданскую одежду и пошёл сдавать мочу вместо приятеля. Тренеру удалось избежать административного наказания, но через месяц о подмене стало известно.

Осенью 2023 года Белоконный был приговорён к двум годам исправительных работ по обвинению в превышении должностных полномочий, обвинение в фальсификации документов было снято. Двоих полицейских полностью оправдали, а четвёртый — Павел Долганов — также получил исправительные работы. Несмотря на относительную мягкость уголовного наказания, Руслан заявил о своей невиновности и намерении обжаловать приговор, чего ему удалось добиться. В январе 2024 года Свердловский областной суд отменил обвинительный приговор Руслану Белоконному, Павлу Долганову, Михаилу Фельбушу и Илье Яшину и отправил на новое рассмотрение в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

«Из-за нарушения порядка в судебном заседании подсудимый был удалён судьей из зала заседаний. Однако когда его участие в процессе стало обязательным, Белоконный не явился. В феврале этого года суд удовлетворил ходатайство гособвинителя об изменении Белоконному меры пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Мера пресечения избрана заочно сроком на два месяца. Постановление суда было обжаловано подсудимым и его защитником. В ходе рассмотрения жалоб в Свердловском областном суде доводы Белоконного о том, что он не был извещён судом о дате, месте и времени явки в судебное заседание, не нашли подтверждения», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд исследовал материалы дела, выслушал доводы сторон и оставил жалобы подсудимого Белоконного и его защитника без удовлетворения.