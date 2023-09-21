В Нижнем Тагиле бывшего полицейского приговорили к исправительным работам 

В Нижнем Тагиле вынесли обвинительный приговор бывшему полицейскому Руслану Белоконному. Его приговорили к двум годам исправительных работ по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает E1.RU.

Наряду с превышением должностных полномочий Руслану Белоконному и еще трём полицейским инкриминировали фальсификацию доказательств, но эту статью убрали из обвинительного заключения. Двоих полицейских полностью оправдали, а четвёртый — Павел Долганов — также получил исправительные работы.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и следил за этим несправедливым уголовным делом последние три года. Я буду обжаловать приговор и добиваться полного оправдания, потому что не виновен», — сказал Руслан Белоконный.

Напомним, Руслан Белоконный — один из четырёх сотрудников полиции, которые были уволены из органов внутренних дел после того, как стали фигурантами дела о подмене анализов местного тренера при медосвидетельствовании.