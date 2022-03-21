В Нижнем Тагиле суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении четырёх полицейских

В Нижнем Тагиле Тагилстроевский районный суд вернул в прокуратуру материалы уголовного дела, которое заведено в отношении четырёх полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Лампа». Весной 2020 года сотрудники МВД Павел Долганов, Михаил Фельбуш, Илья Яшин и Руслан Белоконный стали фигурантами дела о подмене анализов детского тренера по хоккею спортшколы «Спутник» Алексея Атанасова.

Напомним, в апреле 2020 года Атанасова задержали с признаками наркотического опьянения в одном из баров Нижнего Тагила на Вагонке. Спортсмена направили в больницу на медицинское освидетельствование.

По версии следствия, один из знакомых Атанасова, старший оперативный дежурный ОП № 17 Долганов, узнав о проблемах друга, переоделся в гражданскую одежду и пошёл сдавать мочу вместо приятеля. Тренеру удалось избежать административного наказания, но через месяц о подмене стало известно. Четырёх полицейских — Павла Долганова, Михаила Фельбуша, Илью Яшина и Руслана Белоконного, который, предположительно, являлся координатором и негласным лидером компании, — уволили из МВД и 21 апреля 2020 года возбудили в отношении них уголовное дело о превышении полномочий.

Отметим, что в октябре 2021 года прокуратура уже направляла уголовное дело в отношении полицейских в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, но судья вернул его обратно, посчитав, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ. Прокуратура обжаловала решение, Свердловский облсуд отменил его и направил дело на новое разбирательство.

Старший лейтенант Михаил Фельбуш с 2009 года проходил службу в органах внутренних дел. В марте 2021 он был уволен со службы, но в октябре в судебном порядке был восстановлен, отсудив у работодателя более 300 тысяч рублей за время вынужденного прогула. Восстановиться в должности через суд смог и помощник дежурного дежурной части отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» Илья Яшин.