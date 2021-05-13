В Нижнем Тагиле задержали бывшего полицейского по обвинению в превышении полномочий и фальсификации доказательств

В Нижнем Тагиле взят под стражу бывший оперуполномоченный уголовного розыска полиции Руслан Белоконный. Об этом сообщает Е1.ru со ссылкой на адвоката экс-полицейского.

«Руслана задержали вчера вечером. Официально протокол составил следователь по особо важным делам. Сейчас Руслан находится в изоляторе временного содержания, задержан на двое суток. По делу он проходит в статусе подозреваемого, но по какой статье — я не знаю. Никаких повесток от следователя ему ранее не поступало», — рассказал адвокат.

По версии юриста, после двух суток в изоляторе может состояться судебное заседание, где бывшему силовику изберут меру пресечения. В Следственном комитете АН «Между строк» сообщили, что пока не комментируют ход дела.

Руслан Белоконный — один из четырёх сотрудников полиции, которые были уволены из органов внутренних дел после того, как стали фигурантами дела по «отмазыванию» своего приятеля детского хоккейного тренера Алексея Атанасова от сдачи теста на наркотики.

По предварительной версии следствия, Атанасова задержали с признаками наркотического опьянения в одном из баров Нижнего Тагила на Вагонке. Спортсмена направили в больницу на медицинское освидетельствование. Один из знакомых Атанасова, старший оперативный дежурный ОП № 17 Долганов, узнав о проблемах друга, переоделся в гражданскую одежду и пошёл сдавать мочу вместо приятеля. Тренеру удалось избежать административного наказания, но через месяц о подмене стало известно. Двух полицейских, Долганова и Белоконного, который, предположительно, являлся координатором и негласным лидером компании, уволили из МВД и 21 апреля 2020 года возбудили в отношении них уголовное дело о превышении полномочий.