«Мы хотим приучить клиентов к необычным букетам с нестандартными цветами». Предпринимательница из Нижнего Тагила Елена Васильева — о создании цветочной студии нового формата

Тагильчанка Елена Васильева в начале осени открыла собственное дело — цветочную студию Fmart by Flowwow x Demidov на проспекте Ленина, 52. Флористы студии создают оригинальные подарочные наборы: композиции из цветов, дополненные игрушкой или шоколадом. На базе магазина работает и полноценная фотостудия. Команда стремится к экспериментам и планирует создавать необычные букеты из экзотических растений. Мы пообщались с предпринимательницей и узнали, с какими трудностями она столкнулась в начале пути, как формируется клиентопоток и какую роль в развитии её бизнеса сыграли инструменты поддержки от нижнетагильского центра «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

«Помимо того, что цветочный магазин — это красиво, меня всегда тянуло к чему-то творческому. Но так сложилось, что я ушла в финансовую сферу: достаточно долго, почти 15 лет, я работала в банке. Сейчас я бухгалтер в фирме и оказываю бухгалтерские услуги. Насмотревшись на предпринимателей, с которыми работаю, загорелась идеей создать что-то своё. Тем более что творческая жилка у меня никогда не исчезала. Моя самая первая профессия — дизайнер по трикотажу. Я работала на трикотажной фабрике. Но времена менялись, это были 1990-е, и под влиянием экономических условий мне пришлось сменить профессию. И вот сейчас я снова решила сделать что-то для души. Так появилась идея открыть цветочную студию. Мы работаем по франшизе — из всех предложенных вариантов эта показалась мне самой интересной», — рассказывает Елена Васильева.

Открытие Fmart by Flowwow x Demidov состоялось 17 сентября. Помещение удалось найти не сразу, несмотря на то, что предложений было много: франшиза выдвигала определённые требования, и нужно было найти вариант, который полностью им соответствовал. Особое внимание уделяли клиентскому потоку, так как магазину предстояло раскручиваться с нуля.

«Одно из ключевых направлений — работа на площадке Flowwow. Это всероссийская интернет-платформа, по сути, маркетплейс, только специализированный на цветах и сопутствующих товарах. Причём площадка работает не только по всей России, но и за границей. Принцип очень простой: вы находитесь где угодно и захотели сделать приятное маме или подруге. Заходите на Flowwow, выбираете букет, оформляете заказ, и курьер доставляет его в указанное вами время и место. Ещё по желанию заказчика мы можем подписать открытку — с признанием в любви или любым другим пожеланием. В назначенное время букет доставляется получателю. Это очень удобно», — делится предпринимательница.

Елена самостоятельно ищет поставщиков и изучает, где и какие условия предлагаются. Цветы поступают в цветочную студию из разных стран и регионов — из Эквадора, Китая, есть и российские поставщики из Ижевска и Краснодара.

Найти качественных поставщиков всегда непросто: процесс идёт методом проб, и до сих пор продолжается поиск тех, с кем удобнее будет работать магазину. По словам Елены, у каждого поставщика своё направление: одни не работают с Россией, другие — не сотрудничают с Китаем, но поставляют из Эквадора и России. Поэтому пока Fmart by Flowwow x Demidov не отказываются ни от кого, а сравнивают, кто лучше справляется с конкретными позициями.

«Мы продолжаем определяться, какая у нас основная потребность. Видите, клиентопоток пока ещё не такой большой, поэтому нам важно найти своего постоянного покупателя и понять, что именно ему интересно. Наши флористы тоже предлагают разные фишечки — например, оригинальные подарочные коробочки: цветы вместе с маленькой игрушкой или шоколадом на натуральных ягодах и фруктах. Мы ищем своё направление, что-то уникальное, что будет цеплять клиентов. И видим, что такие подарочные коробочки с интересным наполнением хорошо расходятся — людям это нравится», — говорит Елена.

Одним из преимуществ цветочной студии является её современный дизайн: посетители часто говорят, что пространство выглядит очень просторным, интересным и актуальным. Особое отличие — наличие собственной фотостудии. В ней фотографируют букеты, и любой клиент может сделать свои снимки, например, для дня рождения или просто красивого кадра. Молодёжь особенно ценит эту возможность, поскольку в студии доступны разные фоны.

«Сейчас у меня работают два флориста и администратор, который помогает по текущим задачам. Найти сотрудников было очень непросто. Мне кажется, в любой сфере сейчас, чтобы найти действительно подходящего человека, нужно хорошенько постараться. Поиск занял около двух месяцев. Основная сложность была в том, что это только-только открывающийся магазин. Некоторые относились скептически: вдруг не пойдёт, а им нужна стабильность, заработок здесь и сейчас. У нас работает флорист Мария — она семь лет проработала в Москве, а теперь работает у нас. Несмотря на то, что живёт на Вагонке, она ездит в центр города, и ни разу не пожалела о выборе именно нашей студии. Ей понравился и дизайн, и атмосфера, и подход. У неё очень хороший вкус и нестандартное видение, поэтому нам очень повезло», — сказала она.

Ремонт помещения длился около двух месяцев. При этом возникли сложности с материалами: дизайн-проект франшизы изначально предполагал использование продукции тех поставщиков, которые работали ещё до введения санкций. Сейчас же многие материалы, по словам Елены, несмотря на прежние названия, оказались хуже по качеству из-за изменений в производстве или поставках. Из-за этого приходилось несколько раз покупать и подбирать краску, пока не нашли подходящий вариант. Бюджет на ремонт увеличился, и пришлось выйти за рамки первоначальных планов. Чтобы покрыть дополнительные расходы, предпринимательница оформила заём «Старт» в Нижнетагильском центре «Мой бизнес» под 8,5% годовых.

«Конечно, изначально я рассчитывала на собственные средства. Насколько это было возможно, всё просчитала, но, как это обычно бывает, полностью просчитать ничего не удаётся. Где-то ремонт потребовал больше денег, чем планировалось, где-то выросли расходы на работу. Поэтому я начала смотреть, какие варианты финансирования предлагают банки. И, сравнив банковские ставки и условия, поняла, что фонд поддержки предпринимательства предлагает гораздо более выгодные условия. Я обратилась туда, и мне помогли выбрать подходящий тариф. Далее специалисты помогли составить бизнес-план, я подала заявку, заполнила все необходимые данные. Заём одобрили, и нужную сумму мне предоставили в достаточно короткие сроки», — рассказывает тагильчанка.

В настоящее время в Fmart by Flowwow x Demidov планируется внедрить различные акции и скидки. Кроме того, будет интересная фишка: клиенты смогут получать комплимент от флориста — 10% скидку за оставленный отзыв о магазине. Акции будут действовать при посещении магазина, а оставить отзыв можно будет также через QR-код.

«Конечно, если людям будет нравиться и поток клиентов будет расти, то глобальный план — открыть ещё один магазин. А пока мы хотим расширять ассортимент, искать что-то ещё более интересное. Мы всё ещё присматриваемся к тому, что именно откликается клиентам. Конечно, хотелось бы, чтобы покупателей становилось больше. Мы хотим приучить клиентов к необычным букетам с нестандартными цветами, не только к розам. Сейчас есть много экзотических цветов, которые в букете смотрятся очень интересно, но пока у нас ещё нет клиента, который бы это оценил. Пока же в основном люди по привычке выбирают розы или хризантемы. Но нам бы очень хотелось работать и с более креативными композициями — это интересно и нам, и флористам. Ведь для них это возможность проявить фантазию, создать что-то необычное. И если такие букеты будут востребованы, это вдвойне вдохновляет», — считает Елена Васильева.