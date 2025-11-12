160 детей-сирот получили ключи от квартир в двух новостройках на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 160 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир. Жильё расположено в двух современных десятиэтажных домах на улице Булата Окуджавы, построенных по государственной программе. Первый дом заселили 95 человек из шести муниципалитетов: Нижнего и Верхнего Тагила, Верхней Туры, Верхней и Нижней Салды, посёлка Свободный и муниципального округа Горноуральский. Общая площадь однокомнатных квартир составляет более 5 тысяч квадратных метров. Во втором доме ключи от квартир получили 60 жителей Нижнего Тагила и пять человек из Верхней Туры.

Фонд жилищного строительства Свердловской области вложил в проект более 420 млн рублей. Здания возведены из современных панельных конструкций и полностью готовы к заселению. В квартирах выполнена чистовая отделка, включая натяжные потолки, ламинат, межкомнатные двери и электроплиты. Во всех комнатах установлены терморегуляторы, пожарная сигнализация и счётчики.

На прилегающих территориях построены детские и спортивные площадки, парковки и зоны отдыха. Рядом с домами расположены школа, детские сады, магазины и остановки общественного транспорта.

Для многих новосёлов получение квартиры стало важным жизненным событием.

«Я снял видео и отправил бабушке — написал, что квартира шикарная. Она ответила, что счастлива, что я дождался», — поделился своими впечатлениями выпускник детского дома Иван Широких.

Молодая медсестра из Нижнего Тагила Надежда Сабирьянова призналась, что ожидала меньшего.

«Некоторое время я жила в этом же районе, но в другом доме. Здесь гораздо, гораздо лучше. Мне понравился ремонт от застройщика, большая кухня, регулируемое отопление. Скоро я тут всё налажу, установлю, в первую очередь перевезу кота Стешу, затем перееду сама», — рассказала девушка.

Тренер, заканчивающий педагогический колледж, Алексей Кузин отметил, что квартира уютная, светлая, отделка добротная, а недалеко от дома можно отлично проводить время на природе.

На сегодняшний день Фонд жилищного строительства уже обеспечил жильём 965 детей-сирот в различных муниципалитетах региона. Обеспечение жильём молодых людей способствует достижению целей национального проекта «Семья». Кроме того, программа реализуется в рамках федеральной инициативы «Десятилетие детства». В 2025 году готовые квартиры или жилищные выплаты получат 1679 уральцев.