Свыше 260 тысяч жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за рубеж

С начала 2025 года судебные приставы Свердловской области вынесли более 260 тысяч постановлений о временном ограничении права должников на выезд за пределы Российской Федерации. Общая сумма задолженности этих лиц составляет более 25 млрд рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

В частности, в отношении должников по алиментам вынесено 6 тысяч постановлений на общую сумму долга в 1 млрд рублей. По штрафам, включая штрафы ГИБДД, вынесено более 9,5 тысячи постановлений на сумму 530 млн рублей.

Благодаря применению этой меры судебные приставы с начала года взыскали более 3,2 млрд рублей. Перед планированием отпусков и каникул, особенно в преддверии длительных новогодних праздников, когда многие задумываются о зарубежном отдыхе, судебные приставы рекомендуют заранее погасить имеющиеся долги. Проверить наличие задолженности, узнать о временном ограничении на выезд за границу и оплатить долг можно через личный кабинет на портале Госуслуги.

Закон предусматривает срок для добровольного исполнения обязательств, который обычно составляет 5 дней. Если должник успевает выполнить свои обязательства в этот срок, к нему не применяются меры принудительного исполнения, включая временное ограничение на выезд за границу.