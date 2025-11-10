В Нижнем Тагиле произошли две крупные коммунальные аварии на сетях «Водоканала-НТ»

Пресс-служба ООО «Водоканал-НТ» сообщает, что утром 10 ноября в Нижнем Тагиле произошли две аварии на сетях холодного водоснабжения. В результате без воды остались Северный посёлок и часть Гальянки.

Первая утечка была зафиксирована на водоводе диаметром 300 мм, расположенном на Северном шоссе. Из-за аварии подача холодной воды была прекращена во всём Северном посёлке.

Вторая авария случилась на водоводе D-600 возле дома № 20 на Черноисточинском шоссе, что привело к отключению воды в домах по Черноисточинскому шоссе от улицы Носова до улицы Коммуны. Под отключение попали как частные дома, так и многоквартирные здания по адресам: Черноисточинское шоссе, 16, 18, 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, а также улица Лисогорская, 47.

В «Водоканалt-НТ» пообещали организовать подвоз воды, в первую очередь для социальных объектов, а затем по заявкам от управляющих компаний — к жилым домам.