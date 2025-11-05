В Нижнетагильской филармонии состоялось открытие Третьего Приваловского форума (12+), который проходит с 1 по 9 ноября. Форум направлен на сохранение и популяризацию народного музыкального исполнительства и посвящён памяти тагильского музыканта, этнографа и композитора Николая Привалова.

Открыл форум концерт Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» имени Н. И. Привалова из Санкт-Петербурга, которому в прошлом году исполнилось 35 лет. Художественный руководитель и главный дирижёр коллектива — заслуженный артист России Игорь Тонин, дирижёр — лауреат международных конкурсов Виталий Силиванов. Программа концерта включала произведения русской классики, обработки русских народных мелодий и сочинения современных авторов.

Одним из интересных исполнителей стала лауреат международных конкурсов Любовь Саматова, исполнившая соло на гуслях. Кроме того, на концерте зрители могли послушать исполнение русской народной песни «Заплетися плетень» в исполнении мультиинструменталиста из Беларуси Александра Чёрного, а также увидеть редкий средневековый инструмент — белорусскую дуду, внесённую в перечень объектов культурного наследия Республики Беларусь.

Концерт оркестра «Метелица» стал одним из первых событиий насыщенной программы Третьего Приваловского форума, в рамках которого также пройдут мастер-классы, научно-практическая конференция и серия выступлений профессиональных коллективов из разных регионов России и Беларуси.