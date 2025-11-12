Под Нижним Тагилом построят ферму на 1200 голов

Накануне, 11 ноября, глава Свердловской области Денис Паслер на встрече с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут сообщил о планах строительства фермы на 1,2 тысячи голов в селе Башкарка МО Горноуральский.

«Недавно мы подписали соглашение между правительством и совхозом “Шумихинский” о реализации инвестиционного проекта. Объём инвестиций составляет 2 млрд рублей. В новом агропромышленном комплексе будет создано 60 рабочих мест — это значительно для населённого пункта с населением в несколько сотен человек. Строительство планируется завершить в 2028 году», — отметил губернатор.

Отметим, в конце октября Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) осуществило продажу своей доли в 26% в АО «Совхоз «Шумихинский» за 6,28 млн рублей. Покупателем выступила компания «Некрасово-1», владельцами которой являются дочери бывшего депутата Законодательного собрания региона Анатолия Павлова. В феврале 2024 года компания «Некрасово-1» выкупила у МУГИСО 74% акций совхоза за 222 млн рублей.