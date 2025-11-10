Мэрия Нижнего Тагила не может найти подрядчика для отлова бездомных собак

В Нижнем Тагиле на протяжении нескольких месяцев не ведутся работы по отлову бездомных животных. С конца августа этого года в городе фактически приостановлена вся деятельность по поимке и временному содержанию собак, так как действие предыдущего контракта завершилось, а новый подрядчик до сих пор не найден, сообщает ИА «Все новости».

За осень мэрия дважды проводила электронный аукцион. Сначала городские власти выделили на эти цели один миллион рублей, но предложенная сумма не вызвала интереса у потенциальных участников. После этого финансирование увеличили втрое — до трёх миллионов, однако и во второй раз не поступило ни одной заявки. Как рассказали в мэрии, в ближайшее время будет объявлен новый, уже третий, конкурс.

В течение 2025 года вопрос с бездомными животными решали две компании: тагильская некоммерческая организация «Добрые руки-НТ» и красноуральская компания «АрсеналСтрой». Вместе они успели отловить более семисот собак. Большая часть животных была поймана в Тагилстроевском районе (317), меньше — в Ленинском (255) и Дзержинском (129), и ещё несколько собак были привезены из пригорода.

Из муниципального бюджета на отлов одной собаки выделяется около 5,5 тысячи рублей, в которые включены расходы на выезд, транспортировку, лечение, стерилизацию и маркировку, а также отдельно начисляется по 143 рубля за каждые сутки содержания животного в питомнике.

Исполнителям запрещено забирать собак с частных территорий, снимать их с цепей, а также действовать по адресам, которые не указаны в официальном наряде. Недопустимо применение насилия, ядовитых веществ, парализующих средств или иных опасных методов.

В будущем в Нижнем Тагиле должен появиться собственный приют, где будут размещаться бездомные животные. Проектом приюта с декабря прошлого года занимается подрядчик из Владимирской области, однако средств на строительство в городском бюджете пока нет.