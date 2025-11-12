В Нижнем Тагиле водитель, намеренно сбивший женщину на трассе, получил почти 10 лет колонии

Пригородный районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу, в отношении тагильчанина, который в августе 2024 года намеренно сбил женщину на Южном подъезде к Нижнему Тагилу.

Напомним, 31 августа прошлого года около 9:00 39-летний водитель Mazda на высокой скорости сбил 55-летнюю женщину на пешеходном переходе. После удара автомобиль протащил пострадавшую более ста метров и съехал в кювет. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Очевидцы отмечали, что незадолго до наезда водитель вёл себя на дороге неадекватно, выезжая на встречную полосу и не соблюдая скоростной режим.

Согласно материалам дела, мужчина после ссоры с супругой решил намеренно совершить преступление и быть привлечённым к уголовной ответственности. Передвигаясь по Нижнему Тагилу и пригороду, он сознательно нарушал правила дорожного движения, создавая опасные ситуации. Проезжая пешеходный переход на дороге в районе села Николо-Павловское, он, осознавая последствия своих действий, умышленно увеличил скорость и совершил наезд на женщину.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу сына погибшей с него взыскано 1,5 млн рублей в счёт компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.