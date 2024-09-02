В ГАИ рассказали подробности смертельной аварии на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

В ГАИ рассказали подробности ДТП, которое произошло 31 августа около 09:00 на 5-м километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу. 39-летний водитель Mazda на высокой скорости сбил женщину на светофоре, протащив её более 100 метров, после чего съехал с дороги в кювет. В результате аварии женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась до приезда скорой помощи.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель имеет стаж вождения 13 лет, за 2024 год был один раз привлечён к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Во время аварии был трезв, находился в автомобиле один и не был пристёгнут. Личность пострадавшей не раскрывается.

Очевидцы сообщают, что водитель иномарки на дороге вёл себя неадекватно, выезжал на встречку и не соблюдал скоростной режим.