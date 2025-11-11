Жители микрорайона Северный в Нижнем Тагиле жалуются на «Почту России»

В Нижнем Тагиле жители микрорайона Северный остались без местного почтового отделения «Почты России», которое до весны этого года располагалось в доме № 24 на улице Щорса. Отделение было единственным в отдалённом микрорайоне, и теперь местным приходится обращаться в отделение на улице Зари, 64 на Вагонке.

«Мне прислали посылку, и оказалось, что теперь надо добираться до улицы Зари. Раньше за посылкой можно было сходить за 10 минут, а теперь что, полдня выделять на это? А учитывая, что в новом отделении работает только одно окно, то можно сразу весь день освобождать», — рассказала АН «Между строк» местная жительница Анна.

Формально график работы почтового отделения с 11:00 до 18:00, однако фактически оно работает всего 4 часа в день, из-за чего образуются большие очереди.