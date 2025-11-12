СК завершил расследование уголовного дела о взрыве газа в пятиэтажке Нижнего Тагила

Первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении трёх сотрудников газовой службы «Газэкс» по факту взрыва бытового газа в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Напомним, днём 1 августа 2024 года в доме № 81 на улице Сибирской произошёл взрыв газовоздушной смеси. Взрывная волна была настолько мощной, что практически уничтожила два из шести подъездов дома. В трагедии погибли 11 человек, в том числе пять детей, пострадали 26 человек. Хрущёвку признали аварийной и снесли, на её месте в память о погибших высадили 11 елей. Работникам газовой службы были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации «КП-Екатеринбург», спустя 15 месяцев после трагедии следствие начало процедуру ознакомления потерпевших с материалами уголовного дела. Ожидается, что впоследствии с результатами расследования ознакомятся обвиняемые и их адвокаты. После чего уголовное дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, во время осмотра дома 24 июня 2024 года слесари Александра Ерыкина, Александр Алимов и мастер Максим Гривский не заменили шланг в квартире № 2 на первом этаже, которая принадлежала Елене Сербиновой. По словам женщины, в квартире никто к тому времени не жил. Силовики полагают, что в день трагедии в пустующую квартиру зашла дочь Елены, 12-летняя Полина, в компании друзей, дети почувствовали запах газа и пошли проверять плиту. В процессе вызвали искру, которая и спровоцировала взрыв.

Летом 2025 года стало известно, что уголовное дело было возбуждено в отношении хозяйки квартиры — Елены Сербиновой, потерявшей в результате взрыва дочь Полину.

«Следствие полагает, что эпицентр взрыва был именно в квартире Елены. И 1 августа туда дети зашли и что-то сделали. Якобы она замуровала шланг, тем самым помешала осмотреть оборудование сотрудникам “Газэкс”. Они приходили за две недели до взрыва, никаких нареканий не было. Но сейчас невозможно установить, что стало причиной утечки газа. Елена сама хочет выяснить, что случилось в тот день», — рассказывал «КП-Екатеринбург» адвокат Елены Сербиновой Алексей Гольцев.

Женщине предъявили обвинение по статьям 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц), 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и 168 УК (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

«Следствие по моему делу продлено до 1 февраля 2026 года. Внятных причин взрыва нам так и не назвали. Все время говорят про шланг, но его нет среди вещественных доказательств», — отметила Елена Сербинова.

Получить комментарий «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Управления Следственного комитета по Свердловской области не удалось.

Ранее Елена Сербинова обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. А также рассказала свою историю в программе «Все говорят об этом» (16+) на канале ОТВ. Бывшие соседи по дому поддерживают Елену и тоже уверены в её невиновности.