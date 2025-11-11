Мэрия Нижнего Тагила хочет продать руины памятников архитектуры за 3 рубля

Мэрия Нижнего Тагила намерена выставить на торги три памятника архитектуры XIX века по символической цене — 1 рубль за каждый. Власти объясняют решение высокими затратами на их восстановление, которые, по их словам, превышают стоимость нового строительства. Как сообщает ИА «Все новости», мэр Владислав Пинаев внёс в городскую думу план приватизации муниципального имущества на 2026 год: в нём 11 объектов, в основном административные здания и подвальные помещения на окраинах города. На продаже хотят заработать около 10 млн рублей. Среди них — три объекта культурного наследия, которые планируется продать каждое за 1 рубль.

Треуховский дом на Кирова, 21. В начале 2023 года администрация города выставила объект на торги за 1 рубль 20 копеек с важным условием: собственнику нужно отреставрировать здание в течение 7 лет с момента сделки и обеспечить его охрану. После реставрации эксплуатировать здание можно как туристический объект. В 2024 году здание было продано, в конкурсе участвовали два участника, и победитель забрал объект за 10 тысяч рублей. Позже покупатель пытался перепродать памятник. Однако администрация вернула объект себе и попытается найти инвестора вновь.

Дома № 19 и 21 на улице Кирова построили в 40-х годах XIX века по проекту пермского архитектора Александра Комарова. Они были отданы под квартиры для служащих Нижнетагильского и Выйского заводов. В советское время дом № 21 заняли райком партии и райком ВЛКСМ. В 1958 году здание освободили для Нижнетагильского музыкального училища, которое занимало его более семи лет. В начале 1970-х годов дом передали на баланс жилотдела Ленинского райисполкома и организовали в нём квартиры. В 1986 году он был включён в реестр памятников архитектуры, а в 2006 году — в реестр объектов культурного наследия вместе с домом № 19. Подробнее об истории дома Треухова можно почитать здесь.

Купеческая усадьба Головановых-Серебряковых на Карла Маркса, 3. Построена после 1863 года заводским мастером Александром Ефимовичем Серебряковым, который решил завести в Нижнем Тагиле собственное производство инвентаря и железоскобяных изделий. Позднее Серебряков породнился с купеческим семейством Головановых и создал совместное предприятие «Торговый дом Серебряков, Голованов и К». Усадьба дожила до наших дней, получив статус историко-архитектурного памятника, а в 2000-х — объекта культурного наследия. После 1917 года в ней находились рабочее общежитие, служебные квартиры завода им. Куйбышева, городской военный комиссариат.

Дом купца Колодкина на Огаркова, 7. Старинное купеческое здание входит в число объектов культурного наследия регионального значения с 2001 года, но долгое время находилось на балансе города и никак не использовалось. Дом был построен в последней четверти XIX века купцом Василием Колодкиным, известным в Нижнетагильском посёлке торговцем бакалейными товарами. Купец торговал крупами, солью, сахаром, фаянсовой и фарфоровой посудой. В то время на первом этаже двухэтажного дома находился магазин Колодкиных, а второй этаж был «доходным». На нём сдавались комнаты тагильским обывателям или приглашённым на завод специалистам. В одноэтажном флигеле была засолочная и коптильня. Колодкины держали две большие лавки на Базарной площади, в одной из которых торговали соленьями и мясными изделиями. После Октябрьской революции и Гражданской войны дом был передан на баланс исполкома городского Совета. В разное время в нём размещались библиотека, различные учреждения, а накануне Великой Отечественной войны здесь была открыта Центральная аптека. В конце перестроечного периода дом № 7 на улице Огаркова был передан Городскому управлению внутренних дел. В разные годы в нём находились ОБЭП, СОБР, ОМОН и другие правоохранительные структуры. В 2022 году занять здание и отремонтировать помещения планировала Нижнетагильская епархия, но в итоге отказалась.



В мэрии в ответ на запрос ИА «Все новости» сообщили, что восстановление объектов культурного наследия за счёт городского бюджета не планируется из-за законодательных ограничений. В собственности муниципалитета может находиться только имущество, предназначенное для обеспечения жизнедеятельности населения и размещения органов власти. Остальная непрофильная недвижимость подлежит перепрофилированию либо отчуждению.

«Необходимость использовать включенные в проект прогнозного плана приватизации здания, являющиеся объектами культурного наследия, для нужд города отсутствует. Кроме того, объем расходов на восстановление, например, здания по улице Кирова, 21, соизмерим со строительством нового здания, гораздо большего по площади и менее проблемного в дальнейшем содержании», — заявили в пресс-службе городской администрации.

По сути, власти ищут инвестора, который сделает то, чего не смогло государство: за собственные средства вернёт памятникам первозданный вид и не позволит им разрушиться. Победителя торгов обяжут разработать проект реставрации, пройти все согласования и восстановить здание – на преодоление этой дистанции отводится несколько лет. Если покупатель не справится, его ждут штрафные санкции, договор будет расторгнут, а имущество вернётся в муниципальную собственность без возмещения расходов.

«Учитывая достаточно жесткие условия конкурса и значительный объем средств, необходимый на их реализацию, законодатель определил для объектов культурного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, льготную начальную цену продажи — 1 рубль. Также в размере 1 рубля устанавливается размер годовой арендной платы за земельный участок, на котором расположен ОКН, на весь период выполнения условий конкурса», — добавили в мэрии.

Приватизацию памятников архитектуры ещё предстоит одобрить городской думе. А уже после будут объявлены первые торги. Напомним, недавно объект культурного наследия «Дом художника» на улице Уральской сдали под офисы.