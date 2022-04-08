Нижнетагильская епархия восстановит полуразрушенный старинный дом купца Колодкина на Огаркова, 7  

Администрация Нижнего Тагила передала Нижнетагильской епархии в безвозмездное пользование полуразрушенный дом купца Колодкина на Огаркова, 7. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе епархии, после необходимого ремонта здесь планируется организовать миссионерские курсы, на которых будут готовить церковных специалистов.

«Мы обратились за помощью к администрации города, и нам предоставили это здание. Сейчас в первую очередь в планах проведение ремонтных работ в здании, а в дальнейшем, кроме епархиальных миссионерских курсов, будем реализовывать здесь различные миссионерские проекты», — говорят в епархии.

В епархии пояснили, что такая программа существует уже более 20 лет, но для проведения занятий всегда приходилось арендовать помещения.

«Пока сложно сказать, во сколько обойдётся весь ремонт, пока идёт оценка. Конечно, это всё будем делать в том числе и за счёт помощи прихожан храмов, скоро объявим о сборе средств. Каких-то конкретных спонсоров у нас пока нет», — рассказали АН «Между строк» в Нижнетагильской епархии.

Отметим, Нижнетагильская епархия проводит церковно-певческие курсы. После их окончания можно устроиться в любой хор при храме.

Старинное купеческое здание на Огаркова, 7 входит в число объектов культурного наследия регионального значения с 2001 года, но долгое время находилось на балансе города и никак не использовалось. Дом был построен в последней четверти XIX века купцом Василием Колодкиным, известным в Нижнетагильском посёлке торговцем бакалейными товарами. Купец торговал крупами, солью, сахаром, фаянсовой и фарфоровой посудой. В то время на первом этаже двухэтажного дома находился магазин Колодкиных, а второй этаж был «доходным». На нём сдавались комнаты тагильским обывателям или приглашённым на завод специалистам.

В одноэтажном флигеле была засолочная и коптильня. Колодкины держали две большие лавки на Базарной площади, в одной из которых торговали соленьями и мясными изделиями. После Октябрьской революции и Гражданской войны дом был передан на баланс исполкома городского Совета. В разное время в нём размещались библиотека, различные учреждения, а накануне Великой Отечественной войны здесь была открыта Центральная аптека.

В конце перестроечного периода дом № 7 на улице Огаркова был передан Городскому управлению внутренних дел. В разные годы в нём находились ОБЭП, СОБР, ОМОН и другие правоохранительные структуры.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/mstrok.