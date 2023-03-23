«Для бюджета восстановление этого памятника — большая нагрузка». Мэрия Нижнего Тагила хочет продать руины Треуховского особняка на улице Кирова за 1 рубль

Администрация Нижнего Тагила планирует продать то, что осталось от двухэтажного особняка купцов Треуховых на улице Кирова, 21. Дом многие годы разрушался на глазах без должного внимания властей. Сейчас мэрия ищет инвестора, который сможет восстановить здание, будет содержать его и поддерживать в надлежащем состоянии. Начальная стоимость объекта составляет символическую сумму в 1 рубль 20 копеек, земельный участок, на котором находится бывший особняк, оценили в 263 тысячи рублей. Продавать здание будут через электронный аукцион.

В постановлении администрации города за подписью мэра Владислава Пинаева говорится, что новому собственнику предстоит в течение 7 лет с момента сделки отреставрировать Треуховский дом, который является объектом культурного наследия, и обеспечить его охрану. Помимо этого, необходимо доработать проектную документацию по восстановлению здания, согласовать её во всех инстанциях и найти подрядчика с лицензией на работы по сохранению объекта культурного наследия. Почти год назад мэрия Нижнего Тагила уже пыталась найти разработчика научно-проектной документации по сохранению дома Треуховых и разместила аукцион на сумму 2,5 млн рублей.

«В федеральном законе “О приватизации государственного и муниципального имущества” оговаривается, что начальная цена продажи объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, устанавливается равной одному рублю. Соответственно, Треуховский дом выставляют за рубль, ещё 20 копеек — это НДС. А землю под ним — по рыночной цене в 263 тысячи рублей. Суд по иску регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия обязал муниципалитет привести здание в надлежащий вид. Далее по заказу мэрии была разработана научно-проектная документация и сделан эскиз. Для бюджета восстановление этого памятника — большая нагрузка, поэтому принято решение о приватизации. Надеемся, что новый собственник сможет привести здание в порядок», — рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе мэрии.

Новый владелец Треуховского особняка должен исполнять все требования по его содержанию и использованию, эксплуатировать здание можно будет как туристический объект.

Решение продать руины особняка у администрации появилось ещё в 2019 году. Тогда это предложение мэрии поддержали депутаты городской думы.

Также в 2019 году областное управление госохраны объектов культурного наследия обращалось с иском в Ленинский районный суд Нижнего Тагила и требовало, чтобы городские власти начали исполнять свои обязательства в области сохранения, использования и охраны государственных объектов культурного наследия. Суд иск удовлетворил. Согласно решению, муниципалитет должен был провести работы по сохранению здания до 2026 года.

Историю появления и дальнейшую судьбу дома Треуховых можно узнать в нашей рубрике «Тагильские заброшки».