Мэрия Нижнего Тагила потратит 2,5 млн рублей на разработку научной документации по сохранению полуразрушенного Треуховского дома

В Нижнем Тагиле администрация города разместила аукцион на разработку научно-проектной документации по сохранению исторического здания на улице Кирова, 21, которое входит в реестр объектов культурного наследия. Оно является частью ансамбля «Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова» (дома № 19 и 21 на улице Кирова). За разработку научно-проектной документации муниципалитет готов отдать 2,5 млн рублей.

Примечательно, что дом на Кирова, 21, известный как Треуховский, долгие годы находился в полуразрушенном состоянии. В августе 2019 года здание обрушилось после сильных ливней.

«Печально, что у нас объекты культурного наследия рушатся. Это здание очень интересное с исторической точки зрения, у него замечательная история, связанная с культурной жизнью Тагила. Этот объект должен быть восстановлен, поскольку объекты культурного наследия не вычёркиваются из реестра, даже если они находятся в руинизированном состоянии», — рассказали тогда АН «Между строк» специалисты Нижнетагильского музея-заповедника.

Дома № 19 и 21 были построены в 40-х годах XIX века по проекту пермского архитектора Александра Комарова. Они были отданы под квартиры для служащих Нижнетагильского и Выйского заводов. В советское время дом № 21 заняли райком партии и райком ВЛКСМ. В 1956 году в его стенах открылось Нижнетагильское областное музыкальное училище. После 1973 года дом был передан на баланс жилотдела Ленинского райисполкома и поделён на квартиры. В 1986 году он был включён в реестр памятников архитектуры, в 2006 году — в реестр объектов культурного наследия вместе с домом № 19.