В Нижнем Тагиле после сильных дождей обрушился памятник архитектуры 

Здание по улице Кирова, 21, которое является объектом культурного наследия, накануне обрушилось. Как сообщили АН «Между строк» в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», причиной обрушения стали затяжные ливни.

В первой половине XIX века дом, прозванный горожанами Треуховским, был построен для семей заводских служащих Демидова. В советское время в здании располагалось музыкальное училище. В последние годы памятник архитектуры разрушался.

Примечательно, что не так давно Свердловское управление госохраны включило Треуховский дом в охранную зону объектов культурного наследия. Охранные зоны регламентируют, какие работы разрешается вести рядом со зданием без риска его разрушения.



Так историческое здание выглядело в мае 2019 года



«Печально, что у нас объекты культурного наследия рушатся. Это здание очень интересное с исторической точки зрения, у него замечательная история, связанная с культурной жизнью Тагила. Этот объект должен быть восстановлен, поскольку объекты культурного наследия не вычёркиваются из реестра, даже если они находятся в руинизированном состоянии», — отметили специалисты музея-заповедника.



Теперь оно выглядит вот так



В музее-заповеднике хранятся архивные фотографии Треуховского дома. Кроме того, в областном архиве должны быть чертежи здания. Эти документы могут быть использованы при восстановительных работах.