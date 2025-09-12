В Нижнем Тагиле объект культурного наследия «Дом художника» сдали под офисы 

Здание «Дома художника» на Уральской, 4/1в Нижнем Тагиле сдали в аренду на пять лет через аукцион. Теперь в помещениях, где раньше работали художники и ставил спектакли «Маленький театр», разместятся офисы. Об этом сообщает ИА «Все новости».

Первый же аукцион прошёл успешно — на площадь объекта культурного наследия претендовали сразу пять участников. Победителем стала тагильская компания «НВА», предложившая самую высокую ставку. В результате, при стартовой цене 5 700 рублей в месяц за 860 кв. метров, лот ушёл за 262 тысячи рублей. Стоимость аренды выросла в 46 раз.

«Право аренды здания по адресу: улица Уральская, 4/1 определено в ходе открытого аукциона на электронной торговой площадке. По результатам торгов договор заключён с ООО «НВА». Приложением к этому договору является охранное обязательство, выданное Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, где определены требования по содержанию и ремонту здания. Надзор за их исполнением осуществляет Управление госохраны ОКН. В случае неисполнения условий договора аренды он может быть расторгнут», — прокомментировали ИА «Все новости» в пресс-службе мэрии.

Основной вид деятельности «НВА» — управление недвижимым имуществом за вознаграждение. Заключив договор с мэрией 1 сентября, компания сразу решила сдавать площади в субаренду. В мэрии уточнили, что, скорее всего, в «Доме художника» расположатся офисы.

Согласно условиям договора аренды, арендатор будет обязан содержать здание в исправном состоянии, производить текущий и капитальный ремонт. Также арендатор будет обязан содержать здание и выполнять работы по его сохранению в соответствии с требованиями охранного обязательства, которое утверждено приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Напомним, в апреле текущего года Нижнетагильскому городскому отделению «Союза художников России» и «Маленькому театру» пришлось покинуть здание. Это связано с тем, что денег на ремонт дома ни у художников, ни у актёров нет.

Двухэтажное здание на Уральской, 4/1, известное как «Дом инспектора училищ», было построено на рубеже XIX-XX веков. Это образец жилой казённой застройки Нижнего Тагила второй половины XIX века с последующей в ХХ веке надстройкой деревянным срубом.