Мэрия Нижнего Тагила рассказала о судьбе «Дома художника»

В администрации Нижнего Тагила рассказали, что станет с «Домом художника» на улице Уральской, 4/1.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Нижнетагильское городское отделение «Союза художников России» и «Маленький театр» должны покинуть здание до середины апреля текущего года. Это связано с тем, что здание, являющееся объектом культурного наследия (ОКН), находится в аварийном состоянии, а денег на его ремонт ни у художников, ни у актёров нет.

Неравнодушные тагильчане обеспокоены тем, что если здание станет необитаемым, оно превратится в очередные руины.

«Как сообщают в управлении муниципального имущества, здание планируют выставить на торги на право заключения договора аренды. Согласно его условиям, арендатор будет обязан содержать здание в исправном состоянии, производить текущий и капитальный ремонт. Также арендатор будет обязан содержать здание и выполнять работы по его сохранению в соответствии с требованиями охранного обязательства, которое утверждено приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области», — сообщили в Муниципальном центре управления.

Двухэтажное здание на Уральской, 4/1, известное как «Дом инспектора училищ», было построено на рубеже XIX-XX веков. Это образец жилой казённой застройки Нижнего Тагила второй половины XIX века с последующей в ХХ веке надстройкой деревянным срубом.

«Ситуация крайне непростая, но она назревала давно, и решить её не удалось. Мы писали письма, общались лично, последнее письмо мы направили в 2024 году, в котором просили осуществить проект научно-изыскательных работ за счёт муниципального бюджета. Положительного решения мы не получили», — сказала ранее в беседе с журналистом АН «Между строк» председатель Нижнетагильского городского отделения «Союза художников России» Анжелика Южакова.