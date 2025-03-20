«Памятник превратится в очередные руины, которые никому не будут нужны». Нижнетагильские художники и «Маленький театр» могут оказаться без крыши над головой

«Дом художника» на Уральской, 4/1, где сейчас располагаются Нижнетагильское городское отделение «Союза художников России» и «Маленький театр», в ближайшем будущем может стать необитаемым. Как рассказал АН «Между строк» источник, знакомый с ситуацией, обеим организациям необходимо покинуть помещения до середины апреля. По словам собеседника редакции, это связано с тем, что здание, являющееся объектом культурного наследия (ОКН), находится в аварийном состоянии, а денег на его ремонт ни у художников, ни у актёров нет.

«Сейчас это здание хотя бы как-то поддерживается, люди за коммуналку платят, а если его законсервируют, то памятник превратится в очередные руины, которые никому не будут нужны. Примеров аналогичных полно у нас в городе», — отмечает источник.

Как рассказала АН «Между строк» председатель Нижнетагильского городского отделения «Союза художников России» Анжелика Южакова, эпопея с ремонтом и содержанием здания продолжается уже 10 лет.

«С 2015 года у нас развивается эта история, здание находится в реестре ОКН, и для того, чтобы его содержать, нужно выполнять определённые требования. Наша организация их выполнить не может в связи с отсутствием финансовых возможностей», — говорит Анжелика Южакова.

Чтобы поддерживать здание в надлежащем виде, необходимо разработать проект научно-изыскательных работ и провести реставрацию всего здания. Примерная сумма всех вложений по состоянию на 2025 год может составить более 50 млн рублей.

«Мы — общественная организация, у которой, к сожалению, нет внешнего финансирования, поэтому и нет возможности произвести ремонт. Мы будем вынуждены освободить здание и на основании расторжения договора найма передать его администрации», — уточнила Анжелика Южакова.

Дальнейшую судьбу здания будут решать в администрации Нижнего Тагила.

«Ситуация крайне непростая, но она назревала давно, и решить её не удалось. Мы писали письма, общались лично, последнее письмо мы направили в 2024 году, в котором просили осуществить проект научно-изыскательных работ за счёт муниципального бюджета. Положительного решения мы не получили», — сказала при беседе с журналистом АН «Между строк» Анжелика Южакова.

Представители «Маленького театра» от комментариев по ситуации воздержались.

«Понимаю всю волну переживаний, но для нас это было известно давно, стоял только вопрос времени», — отмечает Анжелика Южакова.

Двухэтажное здание на Уральской, 4/1, известное как «Дом инспектора училищ», было построено на рубеже XIX-XX веков. Это образец жилой казённой застройки Нижнего Тагила второй половины XIX века с последующей в ХХ веке надстройкой деревянным срубом.