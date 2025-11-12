В условиях рыночной конкуренции сотрудники склонны переходить к конкурентам в поисках более привлекательных условий труда

79% работающих россиян не исключают возможности перехода к конкурентам. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob после опроса, в котором приняли участие 3000 человек.

Большинство россиян — 75% — готовы сменить работодателя на выгодных условиях. Лишь 6% полностью отвергают такую возможность, а 4% настолько недовольны текущей работой, что готовы перейти к конкурентам на любых условиях. Мужчины более склонны к переходу на выгодных условиях — 79%, в то время как среди женщин этот показатель составляет 69%. При этом женщины почти в два раза чаще затрудняются ответить на этот вопрос. Доля тех, кто готов сменить работу на выгодных условиях, остается высокой среди всех возрастных групп. Однако среди работников старше 45 лет чуть больше тех, кто не хотят переходить к конкурентам.

Среди респондентов с высшим образованием 77% готовы перейти к конкуренту на привлекательных условиях, а 5% категорически против. Среди тех, у кого есть среднее профессиональное образование, эти показатели составляют 67 и 12% соответственно. Чем выше доход респондента, тем больше тех, кто готовы рассмотреть предложение на привлекательных условиях. Для большинства респондентов ключевым условием перехода к конкуренту является более высокая зарплата — 94% отметили этот фактор. Второй по значимости мотиватор — повышение в должности, которое важно для 50% опрошенных. Удобный график работы важен для 47%, компенсационный пакет — для 46%, возможность обучения за счет работодателя — для 39%, работа рядом с домом — для 39%. Интересные задачи привлекают 37% респондентов, возможность удаленной или гибридной работы — 31%, современные технологии — 23%, а снижение рабочей нагрузки — 19%.

Повышение в должности важнее для мужчин, чем для женщин. Женщины чаще мужчин указывают на удобный график, офис рядом с домом, умеренную нагрузку и возможность удаленной работы. Респонденты до 35 лет чаще отмечают важность удобного графика, дополнительных льгот, сниженной нагрузки и возможности удаленной работы. Для тех, кому 35-45 лет, важнее повышение в должности, чем для более молодых или пожилых. Респонденты старше 45 лет обращают внимание на месторасположение работы.

Респонденты с высшим образованием чаще говорят о важности повышения в должности и интересных задачах. Для тех, у кого есть среднее профессиональное образование, важнее удобный график. С ростом дохода повышается важность повышения в должности, интересных задач и высокого уровня автоматизации. Респонденты с доходом до 80 тысяч рублей в месяц чаще отмечают важность удобного графика, бесплатного обучения и сниженной нагрузки.