«Никто не помогал. Ни город, ни власть, ни те, кто любит громко говорить о “спортивных традициях”». ФК «Уралец-ТС» поставил «на паузу» участие в чемпионате России

Футбольный клуб «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила отказался от участия в Первенстве Второй лиги (Дивизион Б) в новом сезоне 2026 года. Накануне вечером в официальной группе команды во «ВКонтакте» появился пост, в котором говорится, что клуб пропускает следующий сезон. Главной причиной такого решения могла стать проблема с финансированием.

«За эти годы “Уралец Тагильская сталь” прошёл путь, который многим казался невозможным: из любительского футбола — в профессиональный. Без поддержки городских бюджетов, без обещанных субсидий и громких слов. Никто не помогал. Ни город, ни власть, ни те, кто любит громко говорить о “спортивных традициях”», — считают в клубе.

Напомним, после пропущенного по финансовым причинам сезона 2020 года, единственный в Нижнем Тагиле футбольный клуб, выступающий в чемпионате России, в 2021 году феерично завершил турнир. Из 16 команд тагильчане финишировали на 7-м месте, поставив тем самым своеобразный рекорд: с 2013 года «Уралец» выше 8-й строчки не поднимался. С сезона-2021 футбольный клуб из Нижнего Тагила носит имя «Уралец-Тагильская Сталь», сокращённо — «Уралец-ТС».

Уже через год «Уралец-ТС» стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России по футболу в III дивизионе «Урал — Западная Сибирь». В мае 2023 года стало известно, что тагильчане заявились на участие во Втором дивизионе профессиональной Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2). Свой первый сезон-2023 команда закончила на 6-й строчке из девяти команд. В прошедшем сезоне «Уралец-ТС» финишировал на 5-м месте среди 14 команд.