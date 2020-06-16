ФК «Уралец-НТ» пропускает сезон из-за новых условий со стороны администрации Нижнего Тагила. «Никакой здравомыслящий начальник под этим не подпишется»

Футбольный клуб «Уралец-НТ» может пропустить текущий сезон чемпионата России III дивизиона «Урал — Западная Сибирь» из-за отсутствия финансирования. Об этом АН «Между строк» рассказал исполнительный директор клуба Юрий Ветлугаев. По словам функционера, в этом году администрация Нижнего Тагила готова предоставить субсидию клубу в размере около 1,3 млн рублей, что примерно в два раза меньше, чем в прошлом сезоне.

«Мэрия выдвинула дополнительные условия. Клуб должен выиграть 30% игр в сезоне, иначе эту субсидию придётся вернуть в бюджет города. Гендиректор клуба сказал, что никакой здравомыслящий начальник не подпишет такое соглашение. Тем более в управлении же знают, что у нас молодёжь одна играет. А с таким финансированием и таким составом поставленную задачу выполнить очень сложно. Теперь я должен привезти в управление молодёжной политики официальное письмо, что мы отказываемся от субсидии и не будем участвовать в сезоне. Посмотрим, что они скажут, но, скорее всего, ничего нового», — пояснил АН «Между строк» Ветлугаев.

Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева заявила АН «Между строк», что постановление администрации об изменении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям (спортивным клубам) продиктовано требованиями действующего федерального законодательства.

«То, что сезон начался не в апреле, как это обычно бывает, а намного позже, то, может, клубу и хватит тех денег, которые им выделили, — говорит чиновница. — Изменения в порядок предоставления таких субсидий были внесены в этом году по инициативе прокуратуры. Если говорить о составе, то в других командах дивизиона играют точно такие же ребята, никого старшего возраста нет, университетские команды. Я не вижу здесь проблемы. Надо просто стремиться к победе. Нам надо было поставить такое условие: проиграйте 100% игр и мы вам всё простим? Сейчас во главу угла Минспорта ставит результат. И выиграть 30% матчей, наверно, не такая непосильная задача. Остальные получатели субсидий находятся в точно таких же условиях, и у них вопросов нет. Шахматисты у нас выигрывают 50% игр, баскетбольный клуб “Старый соболь” — около 30%. Учтите, что в других городах области такие команды получают финансирование только из регионального бюджета, поэтому говорить, что мы что-то сами придумали и хороним “Уралец-НТ”, неправильно».

Напомним, в прошлом сезоне «Уралец-НТ» занял последнее место из 12 команд. Тагильчане сыграли 22 матча, набрав в сумме всего 8 очков, сумев одержать только две победы и два раза сыграть вничью.