Виды и особенности кухонных диванов со спальным местом

Кухня давно перестала считаться местом для приготовления пищи. Сегодня это центр домашнего общения. Здесь принимают гостей, завтракают по утрам, обсуждают семейные дела. Красивый диван на кухню давно стал ключевым элементом, объединяющим комфорт и практичность. Это значит, что выбор мебели для кухни, в частности диванов, играет важную роль в создании комфортной и стильной атмосферы. Покупая такой предмет мебельного гарнитура, в первую очередь учитывают размеры помещения. Современный диван на кухню со спальным местом должен вписываться так, чтобы оставалось минимум 70 см свободного пространства для прохода.
Критерии выбора изделия
Оцените интенсивность использования мягкой мебели, особенно если планируете часто принимать гостей. Отдавайте предпочтение прочным обивочным материалам и усиленному каркасу. Обязательно проверьте удобство посадки. Удобные сиденья обеспечат комфорт даже при длительных посиделках. Рассмотрите функциональность:
- механизм раскладывания;
- просторность спального места;
- материал обивки;
- вид наполнителя посадочного места;
- размеры в разложенном и сложенном виде.
Не менее важны показатели нагрузки на спальное место. Не забудьте о хранении постельных принадлежностей. Для этих целей подойдет модель с выдвижным ящиком.
Идеальным вариантом основы дивана является массив натурального дерева. Если вы хотите отдыхать в полном комфорте, заказывайте модель с подлокотниками. Если данный предмет мебели необходим вам для работы или краткосрочных использований, посмотрите модель, где вообще нет подлокотников или есть только один. Более доступная по цене – модель с узким или широким мягким подлокотником.
Разновидности диванов:
- раскладные и не раскладные изделия;
- угловые и прямые модели;
- диван-кровать и модульные варианты;
- одноместные, двухместные, трехместные диваны;
- оттоманка и канапе;
- Дельфин, Еврокнижка, Клик-кляк, Книжка, Пантограф, Аккордеон, Французская раскладушка, Пума, Тик-Так;
- бескаркасные изделия;
- диван с выкатным механизмом или выдвижной частью;
- модели с независимыми пружинными блоками (НПБ);
- выкатной вперед диван;
- односпальные, полутороспальные (полуторки), двуспальные модели;
- изделия без пружинных блоков;
- изделия с пружинными блоками и зависимыми пружинами (ЗБП).
Вы можете заказать диван на высоких ножках или модель на низких опорах. Кому-то нравятся изделия с деревянными ножками, а кто-то покупает диваны с металлическими опорами. Существует и другой вариант – мягкие гарнитуры без ножек. Для удобного и комфортного отдыха вместе с диваном рекомендуется покупать приспинные подушки. Это мягкие съемные большие декоративные аксессуары. Для ежедневного использования или ежедневной эксплуатации дивана рекомендуется модель с металлокаркасом. Чтобы защитить поверхность от грязи и пыли, рекомендуется купить съемный чехол на молнии.
Оформление кухонного помещения
При заказе дивана следует подумать о стиле интерьера. Это может быть лофт, минимализм, хай-тек, модерн, скандинавское или современное оформление.
Дизайн интерьера сегодня можно считать неотъемлемой частью жилья. Красиво выглядят диваны обитые однотонным текстилем или с принотом. При покупке мягкого мебельного гарнитура учитывайте высоту спального места от пола. Если у вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то вам стоит рассмотреть модели возможностью поддержки поясницы. Не менее важна глубина посадочного места и другие характеристики. Главные параметры для удобного дивана – это необходимая длина, ширина, высота, глубина.
Помимо текстиля производители предлагают в качестве обивки рассмотреть:
- велюр,
- жаккард,
- рогожку,
- шенилл,
- экокожу,
- натуральную кожу.
-
Не менее качественный высокоэластичный пенополиуретан (ППУ).
Главное, это удобство, которое создают диваны с откидными спинками. Такое изделие идеально впишется в гостиную, спальню, детскую комнату, домашний кабинет, кухню маленькой квартиры. Если вы рассматриваете более экономичные варианты, закажите модель с зависимым пружинным блоком (ЗБП). Не забывайте, что удобство обеспечивает мягкая высокая широкая спинка.
Материалы изготовления
В производстве кухонных и других диванов используют разные материалы. Самые распространенные – МДФ, ЛДСП, мебельный брус. Поскольку дерево абсолютно безвредно, то оно пользуется повышенным спросом. Среди основной части населения популярны любые деревянные изделия.
Не менее важен материал каркаса. Самая износостойкая и долговечная – сталь.
Кухонный диван – это не только функциональный элемент интерьера, но и важный мебельный предмет, способный полностью преобразить атмосферу кухни. Это не только место для приготовления пищи, а настоящий центр семейных встреч и кулинарных экспериментов.
Реклама. Рекламодатель: ООО «ДИВАН ТРЕЙД», ИНН 7726457128, Erid:2VtzqxZZedW