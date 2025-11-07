Заместителя мэра Ревды отправили в СИЗО по делу о получении взятки

6 ноября Первоуральский городской суд отправил под стражу до 4 января заместителя главы администрации Ревды Юлию Анциферову. Она обвиняется в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По информации СМИ, силовики заинтересовались Анциферовой ещё в конце 2023 года, а 12 февраля 2025 года её задержали. На следующий день чиновницу отпустили.

По данным следствия, Анциферова, отвечающая за земельные вопросы, могла за взятку передавать участки "своим людям". В деле есть ещё два фигуранта - жители Ревды. Против них также возбуждены уголовные дела. Рассматривается возможность наложения ареста на их имущество. Саму Анциферову проверяют на причастность к другим преступлениям.