В Нижнем Тагиле накануне около 07:45 у дома № 24 на Восточном шоссе (рядом с проходной УВЗ) сбили пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Как сообщает отдел пропаганды городской Госавтоинспекции, 64-летний водитель Kia Sportage проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора и в нескольких метрах от него наехал на человека.

В результате аварии 26-летнего пешехода с множественными травмами госпитализировали в горбольницу № 1. Его жизни ничего не угрожает.

По версии водителя, он ехал по левой полосе в сторону Вагонки и пересекал пешеходный переход на мигающий зелёный. В этот момент справа неожиданно выскочил мужчина и ударился о правое крыло его автомобиля.

Стаж вождения у водителя иномарки 27 лет, в 2025 году за нарушения ПДД он не привлекался. В момент ДТП был трезв. На него составили протоколы по ч. 1 ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).