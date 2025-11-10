В Нижнем Тагиле школьникам и студентам рассказали об угрозе терроризма и экстремизма

В прошедшую пятницу, 7 ноября, в Городском дворце молодёжи Нижнего Тагила прошёл ежегодный форум «Экстремизм и терроризм — угроза обществу», направленный на формирование у молодёжи правовой грамотности, развитие критического мышления и профилактику вовлечения в деструктивные движения. В мероприятии приняли участие несколько сотен учеников школ и колледжей города.

На открытии форума к молодёжи обратился заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров, который отметил, что терроризм остаётся одной из актуальных проблем современности.

«Терроризм — проблема мировая. С ней сталкивается и наша страна. И наша задача — научиться вести себя в сложных ситуациях, уметь помочь ближнему. И несколько практических площадок этого форума, где вы разберёте нештатные ситуации, погрузитесь в них и поймёте, как себя в них вести, отработаете свои действия, помогут вам в будущем быть готовыми к неожиданностям», — сказал Валерий Суров.

Депутат нижнетагильской городской думы Алексей Балыбердин также выступил с приветственной речью, в которой попросил участников внимательно отнестись к информации, которую во время форума расскажут эксперты.

«Вам сегодня будут рассказывать, как помочь своим родным и близким в случае необходимости, люди, которые прошли специальную военную операцию. Спасибо им огромное за это. Они расскажут вам, как останавливать кровь, научат и даже покажут мастер-класс, как управлять дроном. Тоже современное веяние, да? Война изменилась. Поэтому, дорогие ребята, я очень вас прошу сегодня на всех лекциях внимательно слушать, где-то что-то даже записывать. И когда-нибудь вы научите более молодое поколение тому, чему вас сегодня научили», — обратился к подросткам Алексей Балыбердин.

На пяти площадках форума обсуждались вопросы личной и общественной безопасности, информационной гигиены и профилактики экстремизма. Одним из спикеров стал эксперт Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет Назим Гасанов, который рассказал о способах вербовки несовершеннолетних в интернете и напомнил о необходимости критически оценивать информацию из непроверенных источников.

Во время пленарной дискуссии старший инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации МУ МВД России «Нижнетагильское» капитан полиции Илья Беляевский рассказал о признаках вовлечения подростков в деструктивные сообщества и подчеркнул важность взаимодействия образовательных учреждений, родителей и правоохранительных органов при выявлении подобных случаев, а также отметил необходимость работы психологов с подростками в период повышенной эмоциональной уязвимости. Ветеран СВО и автор фильма «Триста» Евгений Малёнкин рассказал о своём опыте участия в боевых действиях, а также продемонстрировал участникам форума свой фильм, который рассказывает об эвакуации раненых и врачах, спасающих им жизни.

«Что касается вовлечения молодёжи через разного рода социальные сети, компьютерные игры, да, такое тоже присутствует, и действительно, вербовщики действуют очень скрытно, ненавязчиво, постепенно вовлекая молодых людей в террористическую деятельность. Они, может быть, и хотели бы уже закончить. Может быть, уже испугались. А им говорят, что они уже на крючке. Если они откажутся, то эту информацию отправят в полицию, и их привлекут. Поэтому, если ты сам не можешь проанализировать ситуацию, нужно обратиться либо к учителю, либо к специалистам и просто-напросто даже не начинать. Не нужно думать, что ты сможешь кого-то обмануть. На той стороне спецслужбы, на той стороне специалисты, которые учатся этому полжизни, чтобы завербовать именно тебя», — предостерёг участников форума ветеран СВО.