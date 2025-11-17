Убийца 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Владимир Александров обжаловал приговор о пожизненном лишении свободы

Защита Владимира Александрова, осуждённого Свердловским областным судом к пожизненному заключению за убийство и изнасилование 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле, обжаловала приговор. Это следует из картотеки его дела.

Напомним, 30 октября Свердловский областной суд приговорил Владимира Александрова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего: осуждённый должен выплатить отцу девочки 8 млн рублей компенсации морального вреда.

Поздним вечером 30 августа 2024 года Владимир Александров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под обманным предлогом заманил ребёнка в свою комнату и изнасиловал. В ночь на 31 августа мужчина, спустившись в подвал дома, где расположена его комната, задушил девочку с целью сокрытия преступлений против её половой неприкосновенности. Тело потерпевшей обвиняемый оставил в подвале, накрыв его дверью.

В ходе предварительного расследования вскрылось второе преступление. По версии следствия, 5 августа 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и зная о наличии психического расстройства у знакомой 20-летней девушки, под обманным предлогом привёл её в свою комнату и надругался над ней. В дальнейшем он в течение четырёх часов не выпускал её из квартиры.