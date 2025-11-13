Госдума приняла законопроект о принудительных отработках для студентов-медиков после окончания обучения

В прошедший вторник, 11 ноября, Госдума в третьем чтении приняла законопроект, главной целью которого является закрепление молодых врачей и фармацевтов в системе здравоохранения и сокращение дефицита кадров в государственных больницах.

Согласно новому закону, все медики, прошедшие первичную аккредитацию после окончания вуза, обязаны отработать по специальности под руководством опытного наставника. Отработка сроком до трёх лет будет проходить в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, участвующих в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Регион пребывания и место отработки может выбрать сам выпускник.

Если студент изначально обучался по целевому договору, то отработка будет проходить именно в той организации, от которой он был направлен на учёбу. При невыполнении обязательств по договору молодому медику придётся вернуть деньги, потраченные на обучение, а также заплатить штраф. При этом отработка не является обязательной для допуска к работе, однако создаёт определённые трудности — медик обязан будет при окончании действия аккредитации каждый раз проходить первичную вместо стандартной периодической аккредитации.

Кроме того, законом меняется система поступления в медицинские вузы и ординатуры. Теперь примерно 70% бюджетных мест будут целевыми — то есть поступающие сразу заключают договор о последующей обязательной работе, и только 30% мест останутся бюджетными. В то время как поступление в ординатуру полностью обязывает к отработке. Таким образом, большинство будущих врачей и фармацевтов будут связаны с определённым работодателем ещё на этапе поступления.

Все изменения направлены на то, чтобы после выпуска молодые специалисты не уходили в частные клиники или в другие сферы, а действительно работали там, где они особенно нужны — в государственных поликлиниках, больницах, сельских ФАПах и так далее. Государство рассчитывает, что это позволит восполнить нехватку кадров и укрепить систему здравоохранения в регионах.

Закон вступает в силу 1 марта 2026 года. Те, кто закончит учёбу или пройдёт аккредитацию до этой даты, под новые правила не подпадают — они смогут работать по старым условиям.