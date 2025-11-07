Суд арестовал бывшего главу тагильской ОПГ «Фортуна» Олега Ануфриева по обвинению в убийстве двух человек в 1994 году

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения бывшему главе тагильской ОПГ «Фортуна» Олегу Ануфриеву по обвинению в убийстве двух человек в августе 1994 года (п. «з» ст. 102 УК РСФСР).

По решению суда Ануфриев заключён под стражу на срок по 16 декабря 2025 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.

Олег Ануфриев (по прозвищу Ануфер) был задержан силовиками накануне в Екатеринбурге.

«Последнее время Ануфер проживал в Сочи, где у него тоже много объектов недвижимости. В Нижнем Тагиле ему принадлежат рестораны, предприятия ЖКХ, сеть автозаправок и автосервисов и другой бизнес. Учитывая его связи и возможности, задержание и арест прозвучали как гром среди ясного неба <…> Сейчас он уже респектабельный человек, ездит на Bentley, но в 90-е и нулевые он и его ребята держали в страхе весь город», — рассказал E1.RU осведомлённый источник.

По данным издания, задержание Ануфриева проводили сотрудники УБОП и 4-го отдела свердловского СКР (по расследованию преступлений прошлых лет).

По информации АН «Между строк», вместе с Ануфриевым были задержаны ещё несколько человек, причастных к деятельности «Фортуны» в 1990-е годы, задержания проходили жёстко.

В 1990-е годы ОПГ «Фортуна» считалась самой мощной группировкой Нижнего Тагила.

Напомним, вначале февраля 2025 года 61-летний бывший глава другой тагильской ОПГ «Герат-Урал» Андрей Селезнёв (Селя), обвиняемый в организации серии заказных убийств и создании преступного сообщества, ушёл добровольцем на СВО.