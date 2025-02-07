Лидер ОПГ «Герат-Урал» Андрей Селезнёв ушёл на СВО

61-летний глава бывшей ОПГ «Герат-Урал» Андрей Селезнёв (Селя), обвиняемый в организации серии заказных убийств и создании преступного сообщества, ушёл добровольцем на СВО. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Тагилстроевского райсуда.

«В суд поступило ходатайство от военного комиссара о приостановлении указанного делопроизводства, потому что Селезнёв заключил контракт о прохождении военной службы в рядах ВС РФ. Судом принято решение приостановить дело. При этом Селезнёв не освобожден от уголовной ответственности, дело приостановлено до устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления», — сообщили в суде.

Напомним, в марте 1994 года двое киллеров расстреляли в таксопарке Нижнего Тагила криминального авторитета Владимира Малыгина. Осенью 1995 года в городе погиб другой авторитет Юрий Смирнов. Ещё через год расстреляли из автоматов гендиректора компании «Тагмед» Андрея Ермолаева и его телохранителя.

Следствие пришло к выводу, что все эти убийства заказал Андрей Селезнёв. Его группировка была одной из самых влиятельных в регионе, и к 1994 году в Нижнем Тагиле развернулась «бандитская война» за сферы влияния.

В 2000 году Андрея Селезнёва и его группировку разгромили силовики, а сам Селя получил 7,5 лет колонии. Он пошёл на сделку со следствием, рассказав об участии в одном из убийств.

В конце 2024 года одному из киллеров «Герат-Урал» Игорю Лобанову суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Второй наёмный убийца ОПГ Андрей Рогожкин получил 14 лет колонии.