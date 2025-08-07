На трассе под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП

Накануне, 6 августа, на 37-м километре автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь в сторону Верхней Салды, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Haval.

В результате ДТП погибли два человека — пассажиры отечественной легковушки, 22- и 23-летние мужчины, жители Верхней Салды. Ещё трое находятся в больнице: 63-летняя пассажирка Haval, жительница Нижнего Тагила, а также 20-летний водитель и 19-летняя пассажирка ВАЗ-2114.

«Известно, что в момент ДТП пассажиры и водитель автомобиля ВАЗ-2114 не были пристёгнуты ремнями безопасности. В автомобиле Haval все участники использовали пассивные меры защиты», — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Автоинспекторы установили, что за рулём ВАЗ-2114 находилась 20-летняя девушка, жительница Верхней Салды. Проверка на состояние опьянения будет проведена в медицинском учреждении по месту её госпитализации.

Автомобилем Haval управлял 63-летний житель Нижнего Тагила, имеющий стаж вождения 19 лет. По результатам проверки на состояние опьянения мужчина трезв.

На месте ДТП было организовано реверсивное движение. По факту происшествия сотрудниками полиции продолжается расследование причин и обстоятельств произошедшего.