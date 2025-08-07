Тагильчанка пожаловалась на бюрократию при начислении выплат за супруга, погибшего на СВО

Жительница Нижнего Тагила, воспитывающая четверых детей, столкнулась с бюрократическими сложностями при получении выплат за своего супруга Андрея, который погиб на специальной военной операции. Сначала мужчину считали пропавшим без вести, а затем признали погибшим. Однако в обоих случаях женщине отказывались выплачивать деньги.

В ситуацию пришлось вмешаться депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову.

По его словам, Андрей отправился на службу в октябре прошлого года. После этого он был признан пропавшим без вести. В феврале вместе с прокуратурой Центрального военного округа депутату удалось добиться выплат денежного довольствия для супруги военнослужащего. Однако к июню выяснилось, что бойцу не произвели перерасчёт за период службы и не оформили удостоверение ветерана боевых действий. В бухгалтерии сообщили, что на Андрея не было ни одного рапорта, подтверждающего его участие в СВО. Процесс выплат снова затянулся. Когда военная прокуратура снова вмешалась в ситуацию, выяснилось, что удостоверение ветерана боевых действий было оформлено и представление по перерасчёту довольствия было внесено.

«К сожалению, буквально на следующий день женщина сообщила, что в/ч признала её супруга погибшим. Сейчас важно, чтобы многодетная семья погибшего героя своевременно получила всё, что ей в этом случае полагается по закону. Без волокиты», — отметил Иванов.