«Одна из самых созидательных профессий». Спикер ЗакСО Людмила Бабушкина отметила, что создание благоприятных условий для развития строительной отрасли — приоритет в работе депутатов

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в преддверии Дня строителя обратилась к представителям строительной отрасли Среднего Урала.

«Ваша профессия — одна из самых созидательных и пользуется особым уважением и почётом. Уникальный опыт уральских строителей возведения сложных инфраструктурных и социальных объектов служит эталоном профессионализма для всей строительной индустрии России. Строительная отрасль — основа экономического и социального развития Свердловской области. От вашей работы зависит, насколько комфортно будут жить уральцы сегодня, и какие перспективы откроются перед нашим регионом завтра. Успешное развитие строительной индустрии — общая задача органов государственной власти, бизнеса и общества», — сказала Людмила Бабушкина.

Она отметила, что в последние годы в Свердловской области строится рекордное количество жилья — в 2024 году уральским строителям удалось превзойти исторические показатели по объёму введённого в эксплуатацию жилья, превысив уровень в 3,3 млн квадратных метров. По итогам прошлого года Свердловская область заняла 6 место по объёмам ввода жилья в России, опередив все регионы Уральского федерального округа. Высокими темпами ведётся строительство жилых объектов и в текущем году. Так, за первое полугодие 2025 года ввод жилья достиг 1,6 млн квадратных метров.

Людмила Бабушкина отметила, что важным направлением для депутатов Законодательного Собрания Свердловской области является создание благоприятных условий развития строительной отрасли. Так, депутаты приняли закон о регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий. В рамках реализации этой инициативы в Свердловской области возводятся новые жилые кварталы, объекты социальной и транспортной инфраструктуры, облагораживаются и застраиваются старые районы. По словам спикера парламента, одним из важных инструментов поддержки отрасли и повышения инвестиционной активности выступают меры налоговой политики. Для налогоплательщиков, работающих в строительной отрасли, действует ряд инвестиционных налоговых вычетов. В частности, законодатели предусмотрели освобождение от уплаты по налогу на имущество организаций в отношении жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья.