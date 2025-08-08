В посёлке Уралец под Нижним Тагилом пропал мужчина

Полиция Нижнего Тагила устанавливает местонахождение 80-летнего Владимира Владимировича Ерошенко, проживающего в посёлке Уралец. Его супруга сообщила, что накануне, примерно в 10 часов утра, мужчина ушёл в лес за грибами и не вернулся. При себе у него не было мобильного телефона.

К поисковым мероприятиям привлечены сотрудники полиции и волонтёры‑поисковики.

Мужчина был одет в тёмно‑зелёный камуфляжный костюм, синюю обувь и серую кепку.

Просьба всех, кто видел данного гражданина, позвонить в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97‑60‑02.