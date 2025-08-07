В Нижнем Тагиле сбили пожилого мужчину-велосипедиста 

6 августа около 10:30 в районе дома № 28 на улице Циолковского произошла авария, в результате которой пострадал мужчина-велосипедист.

По информации ГАИ, женщина-водитель Renault Duster при повороте налево на улице Циолковского со стороны проспекта Мира не уступила дорогу 69-летнему велосипедисту, который двигался по правой стороне проезжей части на улице Циолковского с Октябрьской революции.

В результате столкновения пенсионер получил травму головы, но от госпитализации отказался.

В отношении водителя по факту ДТП составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования). В настоящее время ведётся административное расследование, по окончании которого будет принято процессуальное решение, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.