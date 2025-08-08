В Нижнем Тагиле на три дня запретили электросамокаты

Во время проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города, с 8 по 10 августа будет запрещено движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, на большей части территории города. Соответствующее постановление, опубликовано на официальном сайте администрации Нижнего Тагила.

Катание запрещено даже в отдалённых районах возле значимых городских достопримечательностей, например, возле памятного знака «Европа-Азия» у посёлка Уралец и на территории, прилегающей к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в посёлке Сокол.

Также у тагильчан не получится добраться из одного микрорайона города в другой на электросамокате, так как проезд по большей части улиц города также запрещён. Кроме того, согласно постановлению, организации, предоставляющие СИМ в аренду, обязаны убрать их с улиц города.

Полный список территорий, на которых запрещено движение СИМ: https://ntagil.org/adm/pravo/detail.php?ELEMENT_ID=286225