В Нижнем Тагиле в День города перекроют центральные улицы

В Нижнем Тагиле ограничат движение транспорта с 8 августа до окончания мероприятий, посвящённых празднованию Дня города.

8 августа с 17:00 до окончания мероприятий будет ограничено движение по улице Первомайской на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова и по улице Горошникова на участке от улицы Пархоменко до улицы Уральской..

9 августа с 11:00 до окончания мероприятий ограничат движение по улицам Горошникова (от проспекта Мира до улицы Уральской), Уральской (от улицы Красноармейской до проспекта Ленина), Огаркова (от проспекта Ленина до улицы Уральской), Красноармейской (от проспекта Ленина до улицы Уральской), Уральской (от дома Nº 1 на проспекте Ленина до улицы Красноармейской), Первомайской (от проспекта Ленина до улицы Горошникова), Пархоменко (от проспекта Ленина до улицы Горошникова) и по проспекту Строителей (от дома Nº 1а на проспекте Строителей до дома Nº 1а на улице Пархоменко).

Также на центральных улицах города будет запрещена парковка. С 8:00 8 августа до окончания праздничных мероприятий парковаться нельзя за «Современником» и перед Свердловским областным медицинским колледжем, а также у здания администрации Ленинского района.

С 15:00 8 августа до окончания мероприятий: на улице Первомайской (от проспекта Ленина до улицы Горошникова) и на улице Горошникова (от улицы Пархоменко до улицы Уральской).

9 августа с 10:00 до окончания мероприятий:

— на улице Горошникова (от проспекта Мира до улицы Уральской)

— на улице Уральской (от проспекта Ленина до улицы Красноармейской);

— на улице Огаркова (от проспекта Ленина до улицы Уральской);

— на улице Красноармейской (от проспекта Ленина до улицы Уральской);

— на улице Первомайской (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

— на улице Пархоменко (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

— на проспекте Строителей (от дома Nº 1а на проспекте Строителей до дома Nº 1а на улице Пархоменко).